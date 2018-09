Endlich schien Libyen auf einem besseren Weg. Für den kommenden Dezember hatten die Vereinten Nationen im ganzen Land "glaubwürdige und friedliche" Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ins Auge gefasst. Eine Reihe westlicher Botschaften in Tripolis wagen zum ersten Mal seit Jahren wieder einen vorsichtigen Normalbetrieb. Denn bewaffnete Konflikte rivalisierender Milizen waren eher selten geworden, bis vor einer Woche das Chaos mit voller Wucht zurückkehrte.



Seitdem wird die libysche Hauptstadt, Sitz der international anerkannten Regierung der Nationalen Einheit (GNA), von Gewehrfeuer und Raketensalven erschüttert. In den Straßen liefern sich rivalisierende Milizen Gefechte. Die Regierung rief "wegen der Gefahr der aktuellen Lage und zum Wohle der Bevölkerung" den Ausnahmezustand aus, "um Zivilisten, öffentliches und privates Eigentum sowie wichtige Institutionen zu schützen", wie es in der Proklamation hieß.

Ausgebrochen waren die Gefechte vor einer Woche in verschiedenen Vororten, wo mächtige Milizenverbände um die Vorherrschaft in der Hauptstadt und um die Kontrolle der lukrativen Schattenwirtschaft kämpfen. Auf der einen Seite steht die sogenannte Siebte Brigade aus Tarhuna, einer Stadt 65 Kilometer südlich von Tripolis, die von Muhsen Al-Kani befehligt wird. Zu deren Gegnern gehören die Revolutionäre Brigade von Tripolis (TRB), die ihr Hauptquartier in der Al-Jarmuk-Kaserne im Süden der Hauptstadt hat und von Haitham Al-Tajuri kontrolliert wird. Mit ihr verbündet ist unter anderen die mächtige Nawasi-Brigade, die der Kaddur-Familie gehört. Eigentlich unterstehen alle verfeindeten Kontrahenten der Einheitsregierung GNA, entweder dem Innenministerium oder dem Verteidigungsministerium.



Das Kartell der großen Milizen

Doch die Milizenverbände außerhalb von Tripolis wie die Siebte Brigade verfolgen mit wachsendem Ingrimm, wie sich die mächtigen Clanchefs in der Hauptstadt immer ungehemmter an den staatlichen Gütern bereichern. Die Revolutionäre Brigade von Tripolis (TRB) sei der "'Islamische Staat' des öffentlichen Geldes", höhnte die Siebte Brigade aus Tarhuna vor ihrer Offensive und kündigte an, man werde das Land "von solchen Leuten säubern".



"Die Profite aus dieser Kaperung des Staates gehen an weniger bewaffnete Gruppen als bisher", urteilt Wolfram Lacher, Libyen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Dadurch sei eine sehr gefährliche Situation entstanden, "weil dies mächtige bewaffnete Kräfte vom Zugang zu Staat und Verwaltung ausschließt". Diese Verlierer würden nun Allianzen bilden gegen das Kartell der "großen Milizen" von Tripolis. Entsprechend sind bisher alle Versuche von Regierungschef Fajis al-Sarradsch, die verfeindeten Gegenspieler durch regierungstreue Kampfverbände aus den Städten Sintan und Misrata räumlich zu trennen, gescheitert.



Mehr als 40 Menschen kamen in den letzten Tagen ums Leben, mehr als hundert wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt, viele von ihnen verloren Arme oder Beine durch Granatentreffer. Mehrere Tausend Einwohner wurden obdachlos, weil sie sich aus den umkämpften Wohnvierteln in Sicherheit bringen mussten. Der einzige noch funktionierende Flughafen der 2,5-Millionen-Stadt, der ehemalige Militärflughafen Mitiga, wurde geschlossen, sodass der Luftverkehr nach Tripolis bis auf Weiteres unterbrochen ist. Anfliegende Maschinen leitete die Flugsicherung in das 200 Kilometer entfernte Misrata um. Der große internationale Zivilflughafen im Süden von Tripolis ist bereits seit den letzten schweren Kämpfen von 2014 außer Betrieb.



Ein Versuch, den politischen Prozess zu behindern

Zusätzlich angeheizt wurden die Wirren durch einen spektakulären Gefängnisausbruch. 400 Häftlinge, darunter gewöhnliche Kriminelle, aber auch verurteilte Funktionäre des früheren Gaddafi-Regimes, konnten aus dem Ain-Sara-Gefängnis im Süden der Hauptstadt entkommen. Die Männer hätten nach einer Meuterei die Tore öffnen und fliehen können, teilte die Polizei mit.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte das Blutvergießen und rief alle Seiten auf, die Kämpfe zu beenden, ein Appell, dem sich auch die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Italien anschlossen. Die vier Staaten werteten die Unruhen als "Versuch, die rechtmäßigen libyschen Institutionen zu schwächen und den politischen Prozess zu behindern". Sie kündigten an, alle zur Verantwortung zu ziehen, "die Frieden, Sicherheit und Stabilität Libyens zerstören".