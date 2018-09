Die Interkontinentalraketen blieben diesmal im Depot. Diktator Kim Jong Un ließ bei der Militärparade zur Feier des 70. Jahrestags der Gründung Nordkoreas symbolisch abrüsten. Soldaten im Stechschritt, Panzer, Artilleriegeschütze, auch ein paar Kurzstreckenraketen – das musste diesmal reichen. Anders als bei der letzten großen Parade im Februar, als Monsterraketen wie die Hwasong-15 über den Kim-Il-Sung-Platz im Zentrum Pjöngjangs rollten.

Nur nicht Donald Trump provozieren, das schien die Devise bei den Feierlichkeiten am vergangenen Sonntag zu sein. Nicht mit Interkontinentalraketen drohen, die das Territorium der Vereinigten Staaten erreichen können. Deshalb waren auch wenige Parolen gegen den amerikanischen "Imperialismus" zu hören und zu sehen, dafür Aufrufe zum Aufbau einer "starken sozialistischen Wirtschaft".

Bei ihrem Gipfel in Singapur Mitte Juni hatten Kim Jong Un und Donald Trump die "vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" vereinbart. Seither aber stocken die Gespräche. Eine geplante Nordkorea-Reise von US-Außenminister Mike Pompeo sagte Trump kürzlich ab aus Verärgerung über mangelnden Fortschritt in den Gesprächen mit den Nordkoreanern. Die hatten ihrerseits Pompeo bei den Verhandlungen Gangstermethoden vorgeworfen.

Es geht also nicht recht voran im Dialog der selbst ernannten Friedensfürsten. Kein Wunder. Der Gipfel in Singapur war schlecht vorbereitet, die Abschlusserklärung war vage. Vor allem aber definieren beide Seiten die "vollständige Denuklearisierung" ganz unterschiedlich.

Die USA meinen damit eine einseitige nukleare Abrüstung Nordkoreas. Vorher sind sie nicht bereit, die über das Land verhängten wirtschaftlichen Sanktionen zu lockern.

Nordkorea hingegen versteht unter vollständiger Denuklearisierung auch, dass die USA auf den atomaren Schutz des US-Verbündeten Südkorea verzichten. Zwar hat Washington schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert seine taktischen Atomwaffen von südkoreanischem Boden abgezogen; aber die Doktrin der "erweiterten nuklearen Abschreckung" gilt auch für Südkorea und das benachbarte Japan. Die USA wollen ihren atomaren Schutzschirm über den beiden asiatischen Alliierten keineswegs einklappen.

So ist denn nach dem Treffen in Singapur sehr rasch Ernüchterung eingekehrt. Fachleute hatten nichts anders erwartet. Von fake diplomacy schrieb der Koreakenner Hanns Maull schon wenige Tage nach dem Gipfel. "Wie mit den Fake-News in der Innenpolitik geht es bei fake diplomacy darum, eine mediale Wirklichkeit der Weltpolitik zu erschaffen, die mit der Realität wenig bis nichts zu tun hat."

Fake-Diplomatie statt Kriegsgeschrei

Die Nuklearexpertin und ehemalige Präsidentin des Thinktanks Carnegie Endowment for International Peace, Jessica Mathews, bezeichnet den Deal in einer vernichtenden Analyse für die New York Review of Books als "Singapur-Schwindel". Nordkorea habe schon vor 26 Jahren eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel in Aussicht gestellt – und dann kräftig aufgerüstet. Trump habe in Singapur nichts erreicht, es sei illusorisch, in naher Zukunft substantielle Abrüstungsschritte zu erwarten.

Immerhin, dass 2018 die Diplomatie an die Stelle des Kriegsgeschreis im vorigen Jahr getreten ist, hat die Lage in Ostasien ein wenig beruhigt. Nordkorea hat in diesem Jahr noch keine Rakete und keinen atomaren Sprengsatz getestet. Kim Jong Un scheint es ernst damit zu sein, das Land aus seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit herauszuführen. Ohne eine Aufhebung der Sanktionen wird das aber nicht möglich sein. Nach Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank ist die Wirtschaft des Nordens 2017 um 3,5 Prozent geschrumpft. In diesem Jahr könnte der Rückgang noch stärker ausfallen.

Kim Jong Un muss also zumindest so tun, als sei er zur Abrüstung bereit. Deshalb versucht er auch, einen Abbruch der Gespräche zu vermeiden. Er kann dabei auf die Unterstützung von Südkoreas Präsident Moon Jae In zählen, der unverdrossen an seiner Entspannungspolitik festhält. In der kommenden Woche wollen sich die beiden Staatschefs in Pjöngjang treffen, es wäre bereits der dritte innerkoreanische Gipfel in diesem Jahr.

Gegenüber Emissären aus Seoul hat Kim vor wenigen Tagen bekräftigt, die Denuklearisierung bis zum Ende von Trumps Präsidentschaft erreichen zu wollen. Schalmeienklänge aus Pjöngjang. Trump twitterte sogleich seinen Dank an den "Vorsitzenden Kim": "Gemeinsam werden wir das schaffen!"



...its commitment to denuclearize." @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. September 2018

Das darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Die US-Geheimdienste und die Internationale Atomenergiebehörde in Wien sehen bisher keinerlei Anzeichen für Abrüstungsschritte Nordkoreas. Im Gegenteil, die Produktion von Raketen und spaltbarem Material scheint weiterzugehen. Das Pentagon hat bereits erklärt, die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea, die Trump ausgesetzt hatte, im nächsten Jahr wieder aufnehmen zu wollen.

Die Botschaft des US-Militärs ist klar: Es reicht nicht, die Interkontinentalraketen zu verstecken, ihr müsst sie vernichten. Eine Botschaft, die sich nicht nur an Kim richtet, sondern insgeheim auch an Trump. Der möchte so gern einen außenpolitischen Triumph verkünden. Aber die Wirklichkeit widerlegt seine fake diplomacy. Trump wird sich sagen: umso schlimmer für die Wirklichkeit.