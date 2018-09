Der führende CSU-Europapolitiker Manfred Weber will bei der Europawahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) antreten und damit den lange erwarteten Schritt hin zur Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machen. Dies kündigte er auf Twitter an und bestätigte entsprechende Medienberichte. "Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden", schrieb der 46-Jährige sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch und Französisch.



Europa ist am Wendepunkt. Die #Europawahl2019 entscheidet über die Zukunft der EU. Es geht heute um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. September 2018

Weber versprach, mitzuhelfen, "Europa zurück zu den Menschen zu bringen". Es dürfe in der EU kein Weiter so geben, Europa sei keine Institution von Bürokraten und Eliten. "Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und der EU erneuern", twitterte der CSU-Politiker weiter. Dafür sei für die EU ein Aufbruch zu einem "besseren, geeinteren und demokratischeren Europa" nötig. Es gehe "um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils."

Weber, der auch stellvertretender Vorsitzender seiner Partei ist, ist der erste und zugleich aussichtsreichste Bewerber auf die Nachfolge von Kommissionschef Juncker. Der Luxemburger tritt bei der Wahl im Mai 2019 nicht für eine weitere Amtszeit an. Ob die EVP Weber tatsächlich offiziell zum Kandidaten kürt, entscheidet sie auf ihrem Parteitag Anfang November in Helsinki. Noch bis Mitte Oktober können sich weitere Kandidaten bewerben. Auch dem Chefunterhändler der EU für den Brexit Michel Barnier sowie dem früheren finnischen Ministerpräsident Alexander Stubb werden Ambitionen nachgesagt.

Der aus Niederbayern stammende Weber vertritt in der CSU den liberalen und europafreundlichen Flügel und gehört seit 2004 dem Europaparlament an. Von 2006 bis 2009 war er Innenpolitischer Sprecher der EVP-/ED-Fraktion und Mitglied des Fraktionsvorstands, dem er seit 2014 vorsteht. Der 46-Jährige, verheiratet und katholisch, ist auch Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Würde er tatsächlich Juncker beerben, wäre er der erste Deutsche seit Walter Hallstein, der an die Spitze der Brüsseler Behörde wechselt, die EU-Recht entscheidend mitgestaltet und über dessen Einhaltung wacht. Hallstein hatte das Amt von 1958 bis 1967 inne.

Der EVP-Spitzenkandidat hat Chancen auf das Amt des Kommissionspräsidenten, wenn die Christdemokraten auch im nächsten EU-Parlament stärkste Fraktion werden, was viele Beobachter für wahrscheinlich halten. Um neuer Kommissionspräsident zu werden, müsste der Spitzenkandidat aber nicht nur ein gutes Wahlergebnis einfahren, sondern anschließend auch offiziell von den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten nominiert und vom Europaparlament gewählt werden. Dies war Juncker 2014 gelungen, der gleichfalls aus der EVP stammt. Denkbar ist aber auch, dass nach der Wahl andere Parteigruppen, die schlechter abgeschnitten haben, zusammen einen Kandidaten durchsetzen.