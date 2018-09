Der österreichische Innenminister und FPÖ-Politiker Herbert Kickl hat öffentlich Abstand von Warnungen vor bestimmten Medien aus seinem Ministerium genommen. "Die Formulierungen bezüglich des Umgangs mit "kritischen Medien" finden nicht meine Zustimmung", heißt es in einer Mitteilung, die Kickl veröffentlichte. "Die Pressefreiheit ist unantastbar und ein wesentlicher Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft", fuhr der Innenminister darin fort.

In einer E-Mail an die Polizeidirektionen des Landes hatte Christoph Pölzl, der als Ressortsprecher im von der rechten FPÖ geleiteten Innenministerium arbeitet, vor einigen österreichischen Zeitungen gewarnt und empfohlen, die Zusammenarbeit mit diesen Zeitungen auf ein Minimum zu beschränken. "Leider wird wie eh und je seitens gewisser Medien (zum Beispiel der Standard, ,Falter') sowie neuerdings auch seitens des ,Kuriers' eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das BMI beziehungsweise die Polizei betrieben", heißt es in dem Schreiben, aus dem die Zeitungen Der Standard und Kurier am Montagabend zitierten.

Kickl teilte mit, er habe mit Pölzl ein klärendes Gespräch geführt. Ihm sei versichert wurden, dass eine Einschränkung der Pressefreiheit "in keiner Weise Intention seiner Mail an die Kommunikationsleiter in den Landespolizeidirektionen war". In einer ersten Reaktion hatte das Innenministerium das Schreiben verteidigt und mit der "jahrelangen Erfahrungen vieler Kommunikationsmitarbeiter" gerechtfertigt.



Nach Bekanntwerden der E-Mail war das Innenministerium für dieses Vorgehen kritisiert worden. Auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verurteilte das Schreiben: "Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung. Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel."