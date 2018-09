Die Sozialdemokraten haben die Parlamentswahlen in Schweden laut ersten Prognosen mit 26,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Partei von Regierungschef Stefan Löfven wurde demnach erneut stärkste Kraft, das rot-grüne Lager kommt aber voraussichtlich nicht mehr auf eine stabile Regierungsmehrheit.



Das liegt vor allem am Erfolg der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Die Partei um Jimmie Akesson erzielte laut der Prognose des Fernsehsenders SVT das beste Ergebnis ihrer Geschichte und wurde mit 19,2 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft. Die Schwedendemokraten blieben damit dennoch hinter den Erwartungen zurück. Umfragen hatten der fremdenfeindlichen Partei bis zu 25 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Insgesamt waren 7,5 Millionen Schwedinnen und Schweden zur Parlamentswahl aufgerufen.

Das prognostizierte Wahlergebnis stellt die Sozialdemokraten bei der Regierungsbildung vor Probleme, da keine der klassischen Parteienkonstellationen mit den Schwedendemokraten koalieren will. Der rot-grüne Block aus Sozialdemokraten, Grünen und der sozialistischen Linkspartei kommt alleine jedoch nur auf 39,4 Prozent. Das zweite große Lager, eine liberal-konservative Vier-Parteien-Allianz unter Führung der Moderaten, erreicht laut Prognose 39,6 Prozent.



Den Sozialdemokraten bleibt die Möglichkeit der Minderheitsregierung, bei Abstimmungen im Parlament wären sie dann aber auf die Zustimmung der Rechtspopulisten angewiesen.



Die Schwedendemokraten finden seit der Flüchtlingskrise 2015 vor allem in Großstädten Zulauf. Schweden mit rund zehn Millionen Einwohnern hat 2015 rund 160.000 Asylsuchende aufgenommen: Pro Kopf der Bevölkerung sind das mehr als in jedem anderen europäischen Land. Mit dem Ergebnis der Parlamentswahlen setzt sich der Rechtsruck fort, der seit der Flüchtlingskrise fast alle Wahlen in Europa geprägt hat