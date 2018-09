Mueller veranstaltet keine Pressekonferenzen oder Ähnliches, um Zwischenstände seiner Arbeit mitzuteilen. Wenn er Anklagen erhebt oder Dokumente einfordert, wird darüber berichtet. Bisher gibt es Indizien, aber keine harten Beweise, dass es eine bewusste Kooperation zwischen Trump, seinem Wahlkampfteam und der russischen Regierung gegeben hat. Belegt ist jedoch, dass es am 9. Juni 2016 ein Treffen in Trumps Wahlkampfzentrale gegeben hat, in dem eine russische Anwältin "Dreck" über Hillary Clinton angeboten hat. Über diese Begegnung ist einiges öffentlich bekannt. Trumps Sohn Donald Jr., Schwiegersohn Jared Kushner und sein damaliger Wahlkampfchef Paul Manafort trafen sich im Trump Tower in New York mit Natalia Weselnizkaja. Im Vorfeld des Treffens hatte Trump Jr. dem Vermittler des Meetings, Rob Goldstone, geschrieben: "Wenn es das ist, was du sagst, dann werde ich es lieben." Trump selbst sagt, er habe von dem Treffen nichts gewusst. Im Juli 2018 widersprach sein ehemaliger Anwalt Michel Cohen dieser Aussage und sagte CNN, Trump habe das Treffen sogar gebilligt.



Und Muellers Ermittlungen konzentrieren sich nicht allein auf die Fragen, inwieweit sich Russland in die Wahl eingemischt und ob Trumps Team mit Russland kooperiert hat. Es geht auch um den Vorwurf der Justizbehinderung. James Comey, ehemaliger FBI-Direktor, sollte auf Trumps Wunsch die Ermittlungen gegen Michael Flynn einstellen. Das FBI hatte gegen den ersten Sicherheitsberater von Trump ermittelt, weil dieser immer wieder mit Vertretern der russischen Regierung in Kontakt stand. Was bei diesen Treffen besprochen wurde, ist unklar. Als sich Comey weigerte, die Ermittlungen einzustellen, entließ Trump ihn. Wollte der Präsident damit die Russland-Ermittlungen stoppen? Ja, sagen die einen.



Da es nie eine unerlaubte Zusammenarbeit mit Moskau gab, kann das gar nicht der Grund gewesen sein, sagen Trump-Unterstützer.



Der Fall Comey zeigt, wie schwierig das Feld ist, in dem sich Mueller bewegt. Er belegt aber auch, dass die Ermittlungen immer weitere Fragen aufwerfen, denen sich Trump stellen muss. Mueller führt seine Ermittlungen gewissenhaft und professionell, so entstehen immer wieder Nebenschauplätze, die Gesetzesverstöße aufdecken, die nichts mit der ursprünglichen Ermittlung zu tun haben, Trump aber genauso oder noch mehr schaden können.



Gegen Michael Flynn hat Mueller Anklage erhoben, weil der das FBI über seine Kontakte nach Russland belogen hatte. Neben Flynn hat Mueller außerdem weitere Trump-Mitarbeiter angeklagt, die mit Russen Kontakt und das verschwiegen hatten.



Und es gibt weitere Anklagen und Schuldeingeständnisse aus Trumps engerem Umfeld: Sein Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort wurde im August in acht von achtzehn Fällen wegen Steuer- und Bankbetrugs schuldig gesprochen.



Sein früher Anwalt Michael Cohen räumte ebenfalls im August ein, auf Anweisung von Trump Schweigegeld an zwei Ex-Affären gezahlt zu haben, mit der "Intention, die Wahl zu beeinflussen". Cohen bekannte sich darüber hinaus auch noch des Steuer- und Bankbetrugs für schuldig und will umfassend mit Robert Mueller zusammenarbeiten und aussagen.



Beide Anklagen haben nicht direkt etwas mit den Russland-Ermittlungen zu tun, schaden Trump aber trotzdem: Sie zeigen, mit welchem Umfeld sich der US-Präsident umgibt und im Fall Cohen ist noch offen, ob auch Trump strafrechtlich belangt werden kann.



In der Frage, ob sich der russische Geheimdienst in den Wahlkampf 2016 eingemischt hat, gibt es ebenfalls Erkenntnisse. Mueller hat Anklage gegen 25 russische Staatsbürger erhoben, darunter zwölf Mitarbeiter des Geheimdienstes. Ihnen wird vorgeworfen, E-Mail-Konten der Demokratischen Partei gehackt zu haben und im Netz Hetzkampagnen organisiert zu haben, um Hillary Clinton zu schaden und Trump zu helfen.

Erst im Juli standen Trump und Wladimir Putin gemeinsam in Helsinki vor der Presse. "Die russische Regierung hat sich nie in den US-Wahlkampf eingemischt", sagte Putin und Trump versicherte erneut, dass er nicht an eine russische Einmischung in die Wahl glaube. Er sehe auch keinen Grund, warum Russland das hätte tun sollen.