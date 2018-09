Noch im August war Donald Trump voll des Lobes für Paul Manafort. Der ehemalige Wahlkampfmanager des Präsidenten hatte sich standhaft geweigert, mit den Behörden zu kooperieren und dafür sogar eine Haftstrafe in Kauf genommen. "Vollen Respekt für diesen tapferen Mann", hatte Trump auf Twitter erklärt, nachdem mit Michael Cohen ein anderer ehemaliger Vertrauter fast zeitgleich eine Zusammenarbeit mit den Behörden einging.

Jetzt scheint auch der bislang loyalste Verbündete und vielleicht derzeit wichtigste Zeuge in den Ermittlungen um eine mögliche Zusammenarbeit von Trumps Wahlkampfteam mit dem Kreml nachgegeben zu haben. Am Freitag bekannte sich Manafort, der sich mit einer Anklage wegen seiner Beratertätigkeit in der Ukraine konfrontiert sieht, vor einem Bezirksgericht in Washington in zwei Anklagepunkten für schuldig. Im Gegenzug für eine geringere Haftstrafe erklärte er seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Sonderermittler Robert Mueller.

"Manafort hat bislang immer gesagt, er würde sich niemals gegen den Präsidenten wenden. Dass er nun offenbar dazu bereit scheint, könnte möglicherweise große Bedeutung haben", sagt Rechtsexperte Joshua Dressler von der Ohio State University. Mueller hätte sich seiner Ansicht nach nicht bereit erklärt, derart viele Anklagepunkte fallen zu lassen, wenn er nicht sicher wäre, dass Manafort wirklich wichtige und relevante Informationen habe. "Das sollte den Präsidenten und die Leute in seiner näheren Umgebung beunruhigen", sagt Dressler.

Der heute 69-jährige Manafort hatte im Sommer 2016 das Wahlkampfteam von Trump geleitet und ihm die Nominierung auf dem republikanischen Parteitag gesichert. Zuvor hatte der Berater andere Ämter im Team des Kandidaten aus New York ausgeübt. Schon vor der Präsidentschaftswahl im November allerdings hatte Trump Manafort wegen dessen Verwicklungen in der Ukraine ersetzt.



Schuldeingeständnis vermeidet langwierigen Prozess

In seiner Funktion als Wahlkampfleiter war Manafort aber noch bei dem Treffen im Trump Tower im Juni 2016 dabei, bei dem eine russische Anwältin im Auftrag des Kreml schädliche Informationen über Hillary Clinton versprochen hatte. Außerdem unterhielt der Lobbyist eine geschäftliche Beziehung zu dem russischen Oligarchen Oleg V. Deripaska, einem engen Vertrauten Putins. Die Beratertätigkeit in der Ukraine rückt Manafort zudem in die Nähe anderer Lobbyisten und Zwischenhändler, gegen die derzeit in New York ermittelt wird.



Nach Meinung vieler Beobachter dürfte das Schuldeingeständnis Manaforts nun die letzte große Entwicklung in den Russland-Ermittlungen vor den Wahlen sein. Lange war spekuliert worden, ob der Sonderermittler noch im Herbst einen Abschlussbericht vorlegen könne. Dies gilt inzwischen aber als unwahrscheinlich.

Für Trump ist der Vergleich von Freitag zumindest nach jetzigem Stand nicht unbedingt von Nachteil. Denn mit dem Schuldeingeständnis vermeidet Manafort einen langwierigen öffentlichen Prozess, der noch in diesem Monat hätte beginnen sollen und sich womöglich bis zu den Kongresswahlen im November und darüber hinaus gezogen hätte. Die Republikaner bemühen sich, die Russland-Ermittlungen aus den bevorstehenden Kongresswahlen herauszuhalten.