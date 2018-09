In mehreren russischen Städten haben Demonstranten im Zuge der Regional- und Kommunalwahlen protestiert. Die Proteste richten sich vor allem gegen die geplante Rentenreform. Laut Beobachtern sind bei den landesweiten Demonstrationen mehr als 150 Menschen festgenommen worden.

Die russische Regierung hatte Mitte Juni angekündigt, das Renteneintrittsalter anzuheben. Daraufhin war es in mehreren russischen Städten zu Protesten gegen das Vorhaben gekommen. Für den Wahltag hatte der derzeit inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny dazu aufgerufen, erneut gegen die Rentenpläne zu protestieren.

In der russischen Hauptstadt Moskau nahmen laut Angaben der Polizei etwa 2.000 Teilnehmer an den Protesten teil, Beobachter gehen jedoch von weit mehr Demonstranten aus. Wie die Bürgerrechtsgruppe OWD-Info mitteilte, wurden in Moskau bereits vor den Protesten etwa 50 Nawalny-Anhänger festgenommen. Außerdem sei es in einigen Wahllokalen zu Rangeleien zwischen Wahlbeobachtern und Hilfspolizisten gekommen.

Festnahmen in mindestens 20 russischen Städten

Auch in der sibirischen Großstadt Omsk seien mehrere Dutzend Menschen in Gewahrsam genommen worden. Bei den Protesten in der Millionenmetropole Jekaterinburg soll Medienberichten zufolge der kremlkritische Ex-Bürgermeister Jewgeni Roisman festgesetzt worden sein. Zu weiteren Festnahmen sei es außerdem in 18 weiteren Städten gekommen. Laut OWD-Info seien zudem viele Kundgebungen gegen die Anhebung des Rentenalters untersagt worden.

Am heutigen Wahltag werden in vielen Regionen Russlands die Gouverneure und lokalen Parlamente gewählt. Erste Wahlprognosen werden am späten Abend erwartet. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Wahl des Bürgermeisters von Moskau. Der Posten des Moskauer Bürgermeisters gilt als eine der wichtigsten Machtpositionen im Land. Erneut zur Wahl gestellt hat sich der der kremltreue Amtsinhaber Sergej Sobjanin. Der Politiker ist Mitglied der Kreml-Partei Einiges Russland; seine Wiederwahl gilt als sicher. Präsident Wladimir Putin lobte die Arbeit Sobjanins. "Ich gehe davon aus, dass der jetzige Führungsstil auch in Zukunft erhalten bleibt", sagte der Kremlchef bei seiner Stimmabgabe in Moskau. Sobjanin hatte sich bei der Wahl vor fünf Jahren erst in einer Stichwahl gegen den Kreml-Kritiker Nawalny durchsetzen können.



Meinungsforscher gehen landesweit von einer geringen Wahlbeteiligung aus. Bis Mittag lag die Beteiligung in der Hauptstadt bei lediglich 8,2 Prozent. Experten machen dafür vor allem die umstrittene Rentenreform verantwortlich. So wollten viele Bürger aus Protest gegen die Rentenreform zu Hause bleiben.



Ende August hatte sich Putin zu Zugeständnissen in der Rentenfrage bereit erklärt. So soll das Renteneintrittsalter für Frauen nicht wie ursprünglich vorgesehen um acht, sondern um fünf Jahre angehoben werden und künftig bei 60 Jahren liegen. Bei Männern soll es von 60 auf 65 Jahre steigen. Es wäre die erste Anhebung des Rentenalters in Russland seit fast 90 Jahren. Im Durchschnitt werden Männer in Russland 67 Jahre alt, bei Frauen liegt die Lebenserwartung bei 77 Jahren.