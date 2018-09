Das russische Parlament hat das Gesetz zur Anhebung des Rentenalters verabschiedet. Die Abgeordneten der Duma stimmten mit großer Mehrheit für das Gesetz, das in vielen Teilen der Bevölkerung auf Protest stößt. Es sieht vor, das Renteneintrittsalter um jeweils fünf Jahre anzuheben: Für Männer auf 65 und für Frauen auf 60 Jahre. Das Gesetz muss noch vom Föderationsrat des Parlaments beschlossen und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden.

Der Neuregelung zufolge sollten Frauen ursprünglich sogar acht Jahre länger arbeiten. Nach Massendemonstrationen gegen die Rentenreform machte Putin ein Zugeständnis: Nun soll das Renteneintrittsalter für Frauen nur um fünf Jahre erhöht werden.



Bislang arbeiten Frauen in Russland offiziell maximal bis zum 55. Lebensjahr, Männer bis zum 60. Kritiker der Reform weisen darauf hin, dass die Lebenserwartung von russischen Männern im Durchschnitt bei 66 Jahren liegt, sodass viele der Arbeitnehmer das neue Rentenalter gar nicht erreichen würden – gerade in ärmeren Regionen. Umfragen zufolge hat Putins Beliebtheit in der Bevölkerung seit der Ankündigung der Rentenreform abgenommen.

Die Regierung begründet die Reform damit, dass die Staatsfinanzen stark belastet seien. In Russland steigt die Zahl der Rentner, während die Zahl der Arbeitnehmer abnimmt – unter anderem eine Folge der geburtenschwachen Jahrgänge nach der Jahrtausendwende. Zudem leidet die russische Wirtschaft unter den Sanktionen des Westens.