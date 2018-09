Landesweit haben die Schweizerinnen und Schweizer am Sonntag über viele Themen abgestimmt. Es ging um Ernährung, Bauern, die Jagd, einen Sprachenstreit an Schulen und auch um ein Verhüllungsverbot für muslimische Frauen. In der direkten Demokratie der Schweiz werden die Bürgerinnen und Bürger mehrmals pro Jahr zu Volksabstimmungen aufgerufen. Hier eine Auswahl:

Verhüllungsverbot

St. Gallen hat in einem Referendum für ein Verbot muslimischer Gesichtsschleier in der Öffentlichkeit gestimmt. Die Bewohner des Kantons im Nordosten der Schweiz votierten mit fast einer Zweidrittelmehrheit für das sogenannte Burkaverbot. Der Kanton hatte das Verbot bereits beschlossen, und zwar für alle Fälle, in denen die Verhüllung "die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet". Gegner wollten die Entscheidung mit dem Referendum kippen.



Damit wird St. Gallen der zweite Schweizer Kanton, der Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit verbietet. Der Kanton Tessin im Süden hat bereits seit 2016 ein Verhüllungsverbot. Es zielte darauf ab, muslimischen Frauen die Vollverschleierung, die Burka etwa oder den Nikab, zu verbieten. Nach Angaben der Behörden gab es dort in den ersten zwei Jahren aber weniger als 50 Fälle, und in 90 Prozent von ihnen verstießen vermummte Fußballfans gegen das Gesetz.



Voraussichtlich im kommenden Jahr sollen die Bürger der Schweiz über ein landesweites Verhüllungsverbot abstimmen. Rechtskonservative hatten 2009 per Volksabstimmung schon durchgesetzt, dass an Moscheen keine neuen Minarette gebaut werden dürfen.



Gesunde Lebensmittel und faire Einkommen für Bauern

Die Fair-Food-Initiative verlangte, dass Lebensmittel landesweit umwelt- und tierfreundlich sowie nachhaltig produziert werden. Sie fiel in einer landesweiten Volksabstimmung durch. Auch ein Vorstoß für gerechte Preise und faire Einkommen für Bauern scheiterte laut Hochrechnungen deutlich. Die Initiative für Ernährungssouveränität wollte außerdem ein Verbot von Gentechnik und anderen Technologien wie Genome-Editing durchsetzen. Es sollte festgeschrieben werden, dass Importnahrungsmittel Schweizer Standards entsprechen.



Die Regierung hatte die Ablehnung der beiden Lebensmittelinitiativen empfohlen. Sorgen wegen steigender Kosten dürften außerdem zum Ergebnis beigetragen haben.



Fahrradwege

Klare Zustimmung gab es hingegen für einen ebenfalls landesweiten Gesetzesentwurf: Der Bund soll regionale Fahrradwege besser unterstützen. Der Vorstoß kam auf etwa 70 Prozent der abgegebenen Stimmen. Eine breite Mehrheit war zuvor auch erwartet worden.

Korrektur: In einer ersten Version hatten wir geschrieben, St. Gallen sei ein kleiner Kanton. Tatsächlich gehört St. Gallen zu den größere Kantonen in der Schweiz. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.