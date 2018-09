Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist am Donnerstagmittag mit mahnenden Worten und Protesten zu seinem Staatsbesuch in Deutschland empfangen worden. Die Organisation Reporter ohne Grenzen protestierte am Flughafen in Berlin Tegel gegen die Inhaftierung von Journalistinnen und Journalisten in der Türkei. Amnesty International forderte, den Druck für die Freilassung Inhaftierter zu erhöhen. Wenn die türkische Regierung einen Neuanfang der internationalen Beziehungen wolle, müsse sie zuvor internationale Verpflichtungen erfüllen, sagte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. "Die Instrumentalisierung der Justiz muss beendet, willkürlich Verhaftete freigelassen und die Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten werden."

Mehr als 150 Journalisten sitzen laut Beeko derzeit in türkischen Gefängnissen, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Hunderte Nichtregierungsorganisationen und Medienhäuser seien in den vergangenen zwei Jahren geschlossen worden. Friedliche Proteste würden unterdrückt.

Angst vor Meinungsäußerung

Auch im Bundestag gab es fraktionsübergreifend deutliche Kritik am Kurs Erdoğans. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff rief zu mehr Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und zur Freilassung sämtlicher politischer Gefangenen auf: "Lassen Sie diese Menschen frei, lassen Sie freie Debatte in der Türkei wieder zu!" Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte: "Es kommt ein Machthaber eines Landes, in dem es praktisch keine Pressefreiheit mehr gibt, in dem immer mehr Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern."



Linken-Politikerin Sevim Dağdelen forderte, keine Zugeständnissen an die Türkei zu machen, solange der EU-Beitrittskandidat nicht den Weg der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einschlage und weiterhin Zehntausende politische Häftlinge, auch Deutsche, in dem Land im Gefängnis säßen. "Ich warne davor, das Regime Erdoğan weiter zu stabilisieren", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.

Staatsbesuch - Proteste gegen Erdoğan am Berliner Flughafen Der Besuch des türkischen Präsidenten wird in Berlin vielfach kritisiert. Am Flughafen Tegel erinnerte die Organisation Reporter ohne Grenzen an die Inhaftierung von Journalisten in der Türkei. © Foto: Reuters TV

Der türkische Präsident hatte in einem Meinungsartikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, er hoffe auf einen Neustart in den Beziehungen zu Deutschland und auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Wichtig sei zum Beispiel ein Schulterschluss der Türkei und Deutschlands gegen die USA, die mit Abschottung und Strafzöllen eine falsche Politik betreiben würden. Eine baldige Normalisierung der Beziehungen sieht Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, allerdings nicht. Dennoch hoffe er, dass den zuletzt freundlicheren Worten aus der Türkei auch Taten folgten.

Empfang mit protokollarischen Ehren

Erdoğan traf am Mittag zu seinem dreitägigen Staatsbesuch in Berlin ein. Türkischen Medienberichten zufolge will er zunächst mit Vertretern von türkischen Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zusammenkommen. Am Freitagmorgen wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Am Freitagmittag ist ein erstes Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, am Freitagabend ein Staatsbankett. Das sorgt bei vielen für Unmut. Roth verteidigte den Empfang Erdoğans mit allen protokollarischen Ehren: "Es geht hier weniger allein um den Staatspräsidenten, sondern es geht um eine Gesellschaft, es geht um ein Land, mit dem uns viel verbindet", sagte er. Der Umgang mit Erdoğan sei erst einmal ein Zeichen der Wertschätzung und des Respekts gegenüber dem türkischen Volk.

Opposition kritisiert Erdoğan-Besuch Mehrere Politiker kritisierten im Bundestag den Deutschlandbesuch des türkischen Präsidenten. Er zeige keine Bereitschaft, die Menschenrechtslage in der Türkei zu verbessern. © Foto: Annette Riedl/dpa

Am Samstag reist der türkische Präsident dann weiter nach Köln, wo er im Stadtteil Ehrenfeld die neue Zentralmoschee des Moscheeverbands Ditib einweihen will. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat ihre Teilnahme bei der Eröffnung abgesagt. Die Ditib steht in der Kritik, 2017 stellte sich heraus, dass Imame des Verbandes für die Türkei in Deutschland gespitzelt hatten. Formal ist die Ditib, die Türkisch-Islamische Union, ein unabhängiger deutscher Verein, doch die Imame in den Ditib-Moscheen werden von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt. Viele sehen in ihr ein Propagandainstrument Erdoğans.

Politiker der Linke, der Grünen und der AfD hatten die Einladung Erdoğans kritisiert. Auch die Bevölkerung ist gespalten: In Berlin und Köln sind nach Polizeiangaben mehrere Demonstrationen gegen Erdoğan geplant. Die Polizei ist mit mehreren Tausend Kräften im Einsatz.