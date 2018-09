Das italienische Außenministerium hat ablehnend auf Pläne der österreichischen Regierung reagiert, deutschsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern der italienischen Provinz Südtirol auch die österreichische Staatsbürgerschaft anzuerkennen.



Nach Angaben des Ministeriums erfuhr die italienische Regierung am Freitagabend davon, dass eine Kommission im Auftrag der österreichischen Regierung ein Gesetz für eine doppelte Staatsbürgerschaft der Südtirolerinnen und Südtiroler ausarbeite. Diese Pläne der Regierung des Nachbarlandes lehne Italien ab: "Diese Initiative ist unpassend wegen ihrer potenziell Unruhe stiftenden Wirkung", hieß es in einer Stellungnahme.



Wie die Tiroler Tageszeitung berichtete, nahm Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi umgehend Kontakt mit der Regierung in Wien auf. Und äußerte sich auch persönlich zu den Plänen Österreichs: "Angesichts heikler Angelegenheiten wie die Flüchtlingsproblematik (...) scheint mir die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Bürger eines Nachbarlandes, die ohnehin die europäische Staatsbürgerschaft haben, das letzte der Themen, die aufgeworfen werden sollten", sagte Milanesi.

Ziel sei es, "Zwietracht zu schüren"

Die österreichische Regierung, die gegenwärtig den Ratsvorsitz der EU innehabe, treibe ein Gesetzesvorhaben voran, das Zwietracht schüre, statt "sich auf Taten zu konzentrieren, die einen und die gegenseitige Eintracht zwischen den Ländern fördern". Dieser Vorstoß Österreichs sei ein einzigartiger Vorgang, sagte Milanesi.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Regierung in Wien angekündigt, deutschsprachigen Südtirolern die österreichische Staatsangehörigkeit anbieten zu wollen. Generell ist in Österreich eine Doppel- oder Mehrfachstaatsbürgerschaften bislang nicht zulässig.

Südtirol gehört erst seit Ende des Ersten Weltkrieges zu Italien und hat den Status einer autonomen Provinz. Die Südtiroler Regierung steht den Plänen Österreichs – im Gegensatz zur Regierung in Rom – positiv gegenüber. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 hatten sich 70 Prozent der Einwohner Südtirols als deutschsprachig eingeordnet. In der Provinz Trient, die im Süden an Südtirol grenzt, sei Bedauern geäußert worden, dass Österreich sie nicht auch in die Pläne einschließe.