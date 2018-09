In der syrischen Provinz Idlib haben die Luftwaffen der syrischen und russischen Armee mehrere Ziele angegriffen. Im Süden der Provinz und in der angrenzenden Region Hama sollen russische Kampfflugzeuge mindestens 14 Stellungen bombardiert haben. Nach Darstellung von Rebellen flogen russische Flugzeuge Ziele in den Orten Latamne und Kafr Seita an.

Die Armee der syrischen Regierung setzte den Berichten von Augenzeugen und Rettungskräften zufolge Fassbomben ein. Darunter sind Behälter zu verstehen, die mit Sprengstoff und Metallteilen gefüllt sind. Fassbomben sind international geächtet, da sie nicht nur wahllos Menschen töten und verstümmeln, sondern auch ganze Gebiete wegen der Gefahr späterer Explosionen unbewohnbar machen. Bestätigt wurde der Einsatz von Fassbomben von der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte: Die Organisation sprach von mindestens 25 solcher Bomben, die syrische Hubschrauber über Rebellengebieten abgeworfen hätten, die Nachrichtenagentur AFP meldete 60 Fassbomben. Verlässliche Angaben zu Toten und Verletzten gab es bislang nicht. Die syrischen Streitkräfte bestreiten den Einsatz von Fassbomben.



Insgesamt hatten die russische und die syrische Armee am Wochenende 150 Bombardements geflogen. Das sind die schwersten Angriffe seit einem Monat. Ob es sich dabei schon um den Start der gefürchteten Großoffensive handelt, ist unklar. In der Provinz Idlib sollen in den vergangenen zwei Tagen etwa 5.000 Menschen geflohen sein. In der Region, die von Dschihadisten und islamistischen Rebellengruppen kontrolliert wird, leben 2,9 Millionen Menschen, unter ihnen 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen.



Die syrische Regierung beschreibt das Ziel ihrer Offensive als den Kampf gegen "Terroristen". Die Vereinten Nationen gehen von rund 10.000 Mitgliedern islamistischer Milizen in Idlib aus. Vor allem die Miliz Hayat Tahrir al-Scham, die sich früher Al-Nusra-Front nannte, kontrolliert große Teile der Region. Sie ist mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden. Die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad wird von Russland und Iran unterstützt.

Am Freitag waren erneute diplomatische Bemühungen gescheitert: Russland und Iran ließen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit seinem Bemühen um eine Waffenruhe auflaufen. Der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Präsident Hassan Ruhani sprachen stattdessen davon, mit einer Großoffensive "Terroristen in der Region" bekämpfen zu wollen.