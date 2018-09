Syrien - Türkei und Russland vereinbaren entmilitarisierte Zone für Idlib Die Präsidenten Russlands und der Türkei haben sich auf eine entmilitarisierte Pufferzone in Idlib geeinigt. Syriens Militär wird zunächst keine Offensive in dem Gebiet starten. © Foto: POOL New/Reuters

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben vereinbart, in der syrischen Region Idlib eine entmilitarisierte Zone einzurichten. Alle Kämpfer der Opposition müssten diesen 15 bis 20 Kilometer breiten Streifen bis zum 10. Oktober verlassen. Zudem müssten schwere Waffen abgezogen werden und radikale Aufständische wie Angehörige der Al-Nusra-Front müssten sich aus dem Gebiet zurückziehen, sagte Putin. Türkische und russische Militärpolizisten sollen den Korridor ab dem 15. Oktober kontrollieren. Syrische Truppen und ihre Alliierten würden keine Offensive in Idlib starten, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut der Nachrichtenagentur Interfax.

"Ich glaube, dass mit dieser Einigung eine große humanitäre Krise abgewendet worden ist", sagte Erdoğan. Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad könnten in der Region bleiben. Die Türkei werde aber sicherstellen, dass keine radikalen Gruppen mehr dort aktiv seien. "Russland wird dafür sorgen, dass diese kampffreie Zone in Idlib nicht angegriffen wird", sagte Erdoğan.



Putin sprach von einer "angespannten, aber sehr konstruktiven und ertragreichen Arbeit" mit Erdoğan und dessen Delegation. Für Russland sei wichtig, dass der Luftwaffenstützpunkt Hamaimim und die Stadt Aleppo durch die Zone außer Reichweite von Drohnenangriffen der Opposition kämen, sagte Putin.

Der Streit über Idlib belastete bisher das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei, die sich ansonsten um gute Beziehungen bemühen. Russland unterstützt das Vorhaben der syrischen Armee, das letzte große Gebiet zu erobern, das Islamisten und syrische Oppositionelle beherrschen. Dort sind etwa drei Millionen Zivilisten zusammen mit Zehntausenden Bewaffneten eingekesselt. Dazu zählen Terroristen, die dem "Islamischen Staat" oder Al-Kaida verbunden sind, aber auch Kämpfer der gemäßigten Opposition.

Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und will eine weitere Eskalation der Gewalt nahe ihrer Grenze verhindern. Sie befürchtet eine neue Fluchtwelle von syrischen Zivilisten. Außerdem hat die Türkei selbst Soldaten auf Beobachtungsposten rund um Idlib stationiert.

Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran am 7. September in Teheran hatte Putin Erdoğans Forderung nach einer Waffenruhe für Idlib abgelehnt. Die russische Luftwaffe greift seit Tagen immer wieder angebliche Stellungen von Terroristen in der Region an.