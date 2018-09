Heiko Maas - »Ich würde mir wünschen, dass unsere Beziehungen wieder besser werden« Auf seiner Türkeireise will Außenminister Heiko Maas Streitpunkte zwischen Deutschland und der Türkei ansprechen. Im Mittelpunkt der Gespräche solle der Syrienkonflikt stehen. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas hat vor seinem Antrittsbesuch in der Türkei die Bedeutung der deutsch-türkischen Beziehungen hervorgehoben. "Die Türkei ist mehr als ein großer Nachbar, sie ist auch ein wichtiger Partner Deutschlands", teilte der SPD-Politiker mit. Eine konstruktive Gestaltung der Beziehungen zur Türkei sei für Deutschland von strategischem Interesse.



Allerdings seien die traditionell guten Beziehungen in den letzten Jahren harten Prüfungen unterzogen worden. Maas verwies dabei neben der Lage der Menschenrechte auf die Inhaftierung deutscher Staatsbürger: "Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet", sagte Maas vor seiner Abreise. "Diese Themen werde ich offen ansprechen."



Neben seinem Einsatz für die deutschen Gefangenen in der Türkei will Maas seinen zweitägigen Besuch dazu nutzen, die deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern. Es gebe "tiefe Verflechtungen zwischen unseren Gesellschaften und unseren vielfältigen gemeinsamen Interessen". Deswegen sei es der klare Wille der Bundesregierung, daran weiter hart zu arbeiten.



Maas wird sich in der türkischen Hauptstadt Ankara zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und mit Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu treffen. Außerdem ist ein Treffen mit Parlamentspräsident Binali Yıldırım geplant. Am Donnerstag besucht Maas die deutsche Schule in Istanbul, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert.



Maas ist der erste deutsche Spitzenpolitiker seit Langem, der die Türkei besucht. Sein Besuch leitet eine ganze Serie gegenseitiger Treffen ein. Am 21. September treffen sich die jeweiligen Finanzminister in Berlin, zudem wird Erdoğan Ende September zum Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Im Oktober reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei.



Alexander Graf Lambsdorff verlangt klare Worte

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff verlangt von Maas klare Worte in der Türkei. "Die Erdoğan-Türkei hat in den letzten Wochen und Monaten alles dafür getan, die Beziehungen zur EU und den USA zu beschädigen", sagte Lambsdorff. "Erdoğan hat In- und Ausländer in Geiselhaft genommen, Presse und Justiz auf Linie gebracht und westliche Werte bewusst mit Füßen getreten."



Er erwarte deshalb, dass Maas mit einer klaren Botschaft nach Ankara reist: "Eine Wiederannäherung kann es nur geben, wenn die Türkei ihren Kurs ändert. Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte müssen wieder gelten." Die "hausgemachte Währungskrise" könne kein Grund sein, Erdoğan beizuspringen, die Bundesregierung dürfe nicht einknicken.

Seit Kurzem gibt es Signale der Entspannung in den angespannten deutsch-türkischen Beziehungen. Zuletzt waren mehrere inhaftierte Deutsche freigelassen worden. Allerdings sind nach wie vor sieben Deutsche sowie Zehntausende Türken aus politischen Gründen in dem Land inhaftiert, darunter viele Journalisten und Intellektuelle.



Für neue Spannungen sorgen dürfte außerdem ein erst kürzlich bekannt gewordener Fall: Nach Recherchen von WDR und NDR ist ein deutscher Staatsbürger auf Betreiben der Türkei in Bulgarien festgenommen worden. Ein türkisches Gericht soll den aus Bonn stammenden 44-Jährigen wegen angeblicher Tätigkeit in der PKK in Abwesenheit zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt haben. Ihm drohe eine Auslieferung in die Türkei. In der Kritik steht die türkische Regierung auch wegen ihres Vorgehens gegen die Kurden im Südosten des Landes sowie im syrischen Afrin.