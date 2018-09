New York - Donald Trump verteidigt seine Politik vor der UN-Vollversammlung Der US-Präsident hat den Kurs seiner Regierung bei einer Rede vor den Vereinten Nationen gelobt. Gegen den Iran kündigte Trump weitere Sanktionen an. © Foto: Mary Altaffer/dpa

US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung zur weltweiten Isolation der Regierung im Iran aufgerufen. Der US-Präsident verteidigte den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen, an dem die EU festhält. Durch den wirtschaftlichen Druck solle der Regierung in Teheran das Geld dafür verwehrt werden, "seine blutigen Absichten zu verfolgen", sagte Trump.

Trump nannte die iranische Führung eine "korrupte Diktatur" und fügte hinzu: "Die iranischen Führer säen Chaos, Tod und Zerstörung." Sie respektierten weder Grenzen noch ihre Nachbarn. Die Führung in Teheran habe sich auch dank des Atomabkommens selber bereichert und "Chaos im Mittleren Osten und darüber hinaus" verbreitet. "Die Nachbarn des Irans haben einen hohen Preis bezahlt."

Viele Länder im Mittleren Osten hätten den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen unterstützt. Die Vereinbarung, die noch unter seinem Vorgänger Barack Obama geschlossen worden war, habe der Führung in Teheran einen "Geldregen" beschert. Die Regierung habe die Mittel unter anderem dafür genutzt, atomwaffenfähige Raketen zu bauen und in Syrien und im Jemen ein "Gemetzel" anzurichten, sagte Trump.



Der US-Präsident erinnerte noch einmal daran, dass bereits im August US-Sanktionen gegen das Regime in Teheran in Kraft getreten sind. Anfang November werde die zweite Runde folgen. Dann sollen Ölimporte anderer Länder aus dem Iran auf Null reduziert werden.

Gelächter, als Trump seine Administration lobt

Zu Beginn seiner Rede sagte Trump, seine Administration habe in weniger als zwei Jahren mehr erreicht als fast jeder andere in der Geschichte der USA. Daraufhin war kurz höhnisches Gelächter aus dem Publikum zu hören, was den US-Präsidenten für einen Moment aus dem Konzept brachte. "So wahr", sagte er. Und dann: "Diese Reaktion hatte ich nicht erwartet, aber okay."



Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



Hassan Ruhani konterte

Der iranische Präsident Hassan Ruhani sprach wenige Stunden nach seinem US-amerikanischen Amtskollegen und brachte seinerseits Vorwürfe an die US-Regierung vor: "Dem Multilateralismus entgegenzutreten, ist kein Zeichen der Stärke, sondern ein Symbol der Schwäche des Intellekts", sagte Ruhani. Trump missachte globale Regeln und handele "absurd und abnormal". Die dem Iran auferlegten Sanktionen seien eine Form von "Wirtschaftsterrorismus".



US-Präsident Trump erinnerte während seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung auch noch einmal an seine Rede aus dem vergangenen Jahr. Bei seiner Premiere hatte der US-Präsident Nordkorea mit Vernichtung gedroht und Kim als "Raketenmann" bezeichnet. Diese Rede hatte weltweit Angst vor einem Krieg geschürt.



In den Verhandlungen mit Nordkorea über eine atomare Abrüstung seien seitdem große Fortschritte erzielt worden, sagte der Präsident. Seit seinem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Juni habe sich viel bewegt. Raketen würden nicht mehr in alle Richtungen fliegen, Atomanlagen würden zum Teil bereits abgebaut. Trump dankte Kim für diese Schritte und für dessen Mut. Dennoch gebe es noch sehr viel zu tun.



Trump kritisiert Nord Stream 2

Erneut kritisierte Trump auch die Bundesregierung wegen der Pipeline Nord Stream 2. Deutschland werde "total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert", sagte Trump. Die Leitung soll ab Ende 2019 russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Trump hatte das Projekt schon vor Monaten kritisiert. Die Bundesregierung betont, dass es sich dabei um ein wirtschaftliches Projekt handele.



Der US-Präsident sagte auch, seine Regierung würde anderen Nationen niemals sagen, wie sie zu leben, zu arbeiten oder zu glauben hätten. Im Gegenzug erwarteten sie, "dass Amerikas Souveränität respektiert wird". Künftig würde seine Regierung die Auslandshilfen stärker an den eigenen Interessen ausrichten. "Die Vereinigten Staaten sind die weltweit bei Weitem größten Geber von Auslandshilfe", sagte Trump. "Aber wenige geben uns etwas." Deshalb werde US-Außenminister Mike Pompeo die Auslandshilfen der USA genau untersuchen.

Kein Treffen zwischen Trump und Ruhani

Zur alljährlichen mehrtägigen Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in New York erwartet. Auch der iranische Präsident Hassan Ruhani wird eine Rede halten. Es hieß vorab, er werde den Auftritt für eine Abrechnung mit der Iran-Politik Trumps nutzen. Der US-Präsident hatte Ende Juli gesagt, er sei ohne Vorbedingungen zu einem Gespräch mit Ruhani bereit. Der Oberste Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, hatte allerdings im vergangenen Monat Verhandlungen mit den USA verboten.

Es war auch spekuliert worden, ob sich Trump und Ruhani in New York treffen werden. Doch erteilte der US-Präsident solchen Überlegungen eine Absage. Auf Twitter schrieb er: "Trotz Anfragen habe ich keine Pläne, den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu treffen. Vielleicht eines Tages in der Zukunft." Er sei sich sicher, dass Ruhani ein "absolut reizender Mann" sei.