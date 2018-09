Die Anhörung des konservativen Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht im Senat hat mit Tumulten begonnen. Senatoren der oppositionellen Demokraten forderten lautstark eine Verschiebung der Anhörung von Brett Kavanaugh. Das weiße Haus habe ihnen nicht genügend Informationen gegeben, lautete die Begründung. Auch Demonstranten im Zuschauerraum protestierten mit Zwischenrufen gegen Kavanaugh. Mehrere von ihnen wurden abgeführt.

Die Demokraten kritisierten vor allem, dass ihnen wichtige Dokumente zur Beurteilung der beruflichen Vergangenheit Kavanaughs gar nicht oder nur sehr spät zugegangen sind. Den Senatoren waren nur zwölf Stunden vor Beginn der Anhörung noch 42.000 Seiten Material zugänglich gemacht worden, das sich unter anderem mit Kavanaughs Arbeit als Mitglied der Administration von Präsident George W. Bush beschäftigte. Der republikanische Ausschussvorsitzende Chuck Grassley wies den Antrag auf Verschiebung jedoch zurück. Er wolle die Anhörung bis Ende der Woche abschließen. Dabei soll auch Kavanaugh den Senatoren Rede und Antwort stehen.

Brett Kavanaughs Nominierung ist nach Neil Gorsuch die zweite in der Amtszeit von Präsident Trump. Die Demokraten befürchten, dass der Jurist den Supreme Court dahingehend beeinflussen könnte, dass er eine mögliche strafrechtliche Verfolgung Donald Trumps aus verfassungsrechtlichen Gründen verhindert. Sie haben allerdings im US-Senat nicht genügend Stimmen, um Kavanaughs Ernennung durch ein Votum zu verhindern. "Er wird die entscheidende Stimme für einige der wichtigsten Themen unserer Zeit sein", sagte die demokratische Senatorin Dianne Feinstein.

Kavanaughs betonte in seiner Eröffnungserklärung seine Unabhängigkeit: "Ich entscheide Fälle nicht auf Grundlage persönlicher oder politischer Vorlieben", hieß es in vorab vom Weißen Haus veröffentlichten Redeauszügen. "Ein guter Richter muss ein Schiedsrichter sein – ein neutraler und unparteiischer Schiedsrichter, der keinen Prozessbeteiligten und keine politische Richtung begünstigt."

22 Demonstranten in Gewahrsam genommen

Im Saal der Anhörung wurden mindestens 22 Menschen nach teils lautstarken Protesten wegen Ruhestörung vorläufig in Gewahrsam genommen. Dabei handelte es sich vorwiegend um Frauen, die Kavanaughs konservative Haltung zum Abtreibungsrecht kritisierten. Im Vorfeld hatte der Richter allerdings deutlich gemacht, dass er eine Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht aus dem Jahr 1973 für geltendes Recht halte.



Kavanaughs steht auch wegen seiner Einstellung zur Wahlkampffinanzierung oder zum Waffenrecht in der Kritik. Hier gilt er wie der ebenfalls von Trump berufene Neil Gorsuch als Verfechter einer wörtlichen Auslegung der US-Verfassung. Im zweiten Verfassungszusatz hatten die Väter der Verfassung ein Recht auf Selbstverteidigung manifestiert, das allerdings nach Meinung von Kritikern einer modernen Interpretation nicht mehr in vollem Maße standhalten würde.



Kavanaugh war seit 2006 Richter am Bundesberufungsgericht in Washington. Seit Langem gehört er dem juristischen Establishment der Republikaner an. In den Neunzigerjahren galt er als wichtiger Mitarbeiter von Kenneth Starr bei dessen Ermittlungen gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton. Unter Expräsident George W. Bush war Kavanaugh zudem im Weißen Haus tätig. Seiner Kandidatur für den Supreme Court kommt große Bedeutung zu, da Trump das höchste Gericht der USA mit seiner Nominierung auf Jahre hinaus prägen und politisch nach rechts rücken will.