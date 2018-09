Es war eine der ersten Kontroversen, die der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump ausgelöst hatte: Wie viele Menschen waren bei der Amtseinführung im Januar 2017 dabei? Ein vom Weißen Haus beauftragter Fotograf hat nun eingeräumt, die offiziellen Bilder von der Zuschauermenge bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump bearbeitet zu haben. Das berichten der Sender CNN und die US-Ausgabe des Guardian unter Berufung auf Dokumente, die das US-Innenministerium der britischen Zeitung unter dem Informationsfreiheitsgesetz herausgegeben hatte.



Demnach schnitt der Fotograf die Bilder so zu, dass die Menge geschlossener und größer wirkte als in der Realität. So zeigten Luftbilder unabhängiger Fotografen erhebliche Lücken im Zuschauerbereich auf der Washingtoner Mall, die auf den offiziellen Bildern des Weißen Hauses nicht zu sehen waren.

Die Bilder soll Trump den Dokumenten zufolge am ersten Morgen seiner Präsidentschaft persönlich beim für die National Mall zuständigen National Park Service angefragt haben. Eine Mitarbeiterin der Kommunikationsabteilung habe vom Behördenleiter den Auftrag bekommen, Bilder zu besorgen. Sie habe nicht den Auftrag erhalten, die Menge größer wirken zu lassen. Aber es sei ihr Eindruck gewesen, dass Trump eine möglichst große Menge habe sehen wollen. Ähnlich äußerte sich der Fotograf, der letztlich die Bilder zuschnitt.

Über die Größe der Zuschauermenge hatte es nach der Vereidigungszeremonie im Januar 2017 erhebliche Auseinandersetzungen gegeben. Trump hatte sich über Bilder in den Medien geärgert, die nahelegten, dass die Zuschauermenge bei seiner Amtseinführung kleiner war als bei der Vereidigung seines Amtsvorgängers Barack Obama 2009. Den Medien hatte der US-Präsident damals Falschberichterstattung über die Zuschauerzahl vorgeworfen.



Auch sein damaliger Sprecher Sean Spicer hatte die Medienberichte als absichtlich falsch und beschämend bezeichnet und gesagt: "Das war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Punkt." Der damalige Streit um die Zuschaueranzahl war so auch der erste große öffentliche Disput um die Wahrheitstreue des Weißen Hauses – am ersten Arbeitstag der neuen US-Regierung.