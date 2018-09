Die US-Regierung will deutlich weniger dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen vergeben. Empfängerinnen und Empfängern von staatlichen Hilfen soll es künftig deutlich erschwert werden, eine Green Card zu erhalten, das teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Es solle verhindert werden, dass Anwärter auf eine Green Card "den amerikanischen Steuerzahlern zur Last fallen", sagte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen.

Nach dem bisherigen System werden die Green Cards vor allem an solche Ausländerinnen und Ausländer vergeben, die familiäre Bindungen in die USA haben. Außerdem gibt es jedes Jahr eine Lotterie, in der Green Cards unter den Teilnehmenden verlost werden. Bislang mussten Anwärter auf eine Green Card nachweisen, dass sie ohne direkte Geldzuwendungen vom Staat ihr Leben in den USA finanzieren können. Nach der geplanten Neuregelung soll es sich künftig auch negativ auswirken, wenn Einwanderer staatliche Unterstützung in Form von Essensmarken oder Zuschüssen zur Miete oder zur Krankenversicherung erhalten oder in der Vergangenheit bezogen haben.

Die verschärften Vorgaben könnten nach Angaben des Heimatschutzes jährlich mehr als 380.000 Menschen betreffen, die sich um einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA bewerben. US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor einem Jahr dafür geworben, die Vergabe von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen zu beschränken. Laut Trump belaste das bisherige System "amerikanische Arbeiter, Steuerzahler und die Ressourcen der Gemeinden". Kritiker des Gesetzentwurfs warnen davor, dass Einwanderer aus Angst vor Nachteilen im Bewerbungsverfahren um eine Green Card auf staatliche Unterstützung verzichten könnten, obwohl diese ihnen zusteht.