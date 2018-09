Das Referendum über die Namensänderung Mazedoniens ist gescheitert. Nach Angaben der Wahlkommission lag die Beteiligung unterhalb der erforderlichen 50 Prozent der Stimmberechtigten. Nur rund 36 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Von denen votierten allerdings nach Auszählung von fast allen Stimmen 91,4 Prozent für die Namensänderung. Nur knapp sechs Prozent stimmten mit "Nein".

Bei der Abstimmung ging es um die vom Nachbarland Griechenland erzwungene Änderung des Staatsnamens Mazedoniens. Gemäß einem Kompromiss beider Länder soll der Balkanstaat künftig Nord-Mazedonien heißen. Griechenland drängt seit fast drei Jahrzehnten auf die Änderung und blockiert wegen des Streits seit langem jede Annäherung Mazedoniens an die Nato und die EU. Hintergrund ist, dass die an Mazedonien grenzende nordgriechische Provinz denselben Namen trägt wie der Nachbarstaat.



Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich

Mazedoniens Regierungschef Zoran Zaev bezeichnete das Zukunftsreferendum trotz der zu geringen Beteiligung als Erfolg. Er sehe keinen Grund für seinen Rücktritt. Die "riesige Mehrheit" habe für die Mitgliedschaft des Landes in Nato und EU gestimmt, sagte Zaev. Der Regierungschef will die Pläne für die Namensänderung nun zur Abstimmung an das Parlament weiterleiten. Die Volksvertretung solle das deutliche "Ja" bestätigen, sagte Zaev der Nachrichtenagentur AFP. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Zuletzt hatten nur 69 der 120 Abgeordneten für den Vertrag gestimmt. Die Opposition lehnt den neuen Staatsnamen strikt ab, weil ihrer Meinung nach damit die nationale Identität Mazedoniens aufgegeben wird.

Die USA hatten Mazedonien im Falle eines Ja zu dem neuen Namen eine rasche Aufnahme in die Nato in Aussicht gestellt. Auch die EU, deren Beitrittskandidat Mazedonien seit 2005 ist, hatte Verhandlungen angekündigt.

Tsipras lobt Zaev trotz Scheiterns des Referendums

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras lobte Zaev für "seine Tapferkeit und Entschlossenheit", das Verfahren zur Vollendung des Abkommens fortzusetzen. Dies berichteten der staatliche griechische Rundfunk ERT und die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf Regierungskreise in Athen. Die beiden Politiker hätten miteinander telefoniert, hieß es.

Auch die Vereinten Nationen und die Europäische Union werten das Ergebnis der Volksabstimmung als Erfolg. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach von einer historischen Chance für Mazedonien, den Streit mit Griechenland zu beenden. Er twitterte nach dem Referendum, die Tore zur Nato stünden offen. EU-Erweiterungskommissar Hahn schrieb ebenfalls auf Twitter, mit dem deutlichen "Ja" gebe es breite Unterstützung für das Abkommen mit Griechenland und den euroatlantischen Weg Mazedoniens. Er erwarte von allen politischen Führern, dass sie diese Entscheidung respektieren.



Gegner des Abkommens, darunter der mazedonische Staatspräsident Djordje Ivanov, hatten zu einem Boykott der Volksabstimmung aufgerufen. Sie sehen die Einigung mit Griechenland in der Namensfrage als "eklatante Verletzung der Souveränität".