Afghanistan - Erste Parlamentswahl seit acht Jahren läuft an Die islamistische Miliz, die ein Drittel des Landes kontrolliert, hat zum Boykott der Abstimmung aufgerufen, auch weil Frauen daran teilnehmen dürfen.

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat in Afghanistan die Parlamentswahl begonnen, sie wird von zahlreichen organisatorischen Schwierigkeiten überschattet. Mehr als 50.000 Soldaten sollen die rund 21.000 Wahllokale schützen. Dennoch kam es bereits in der Hauptstadt Kabul und anderen Städten zu Explosionen in der Nähe von Wahllokalen. Landesweit wurden mindestens zwei Menschen getötet, viele weitere verletzt.

Aus verschiedenen Provinzen gab es Berichte über Angriffe. Nach Angaben des Provinzrats Esmatullah Kurbani feuerten Taliban in der Provinz Tachar in mehreren Bezirken Mörsergranaten ab, um die Wahlen zu stören. In der Folge seien Wahlstationen geschlossen worden. Im Bezirk Ischkamisch sei ein Haus getroffen worden. Dabei seien ein Mensch getötet und weitere acht verletzt worden. In Kabul waren ebenfalls Explosionen zu hören. Nach Angaben eines Krankenhauses wurde ein Kind getötet. 30 Menschen seien verletzt worden. Raketenangriffe wurden auch aus Kundus gemeldet.



Bereits am Vortag waren in Kabul mehr als 200 zusätzliche Kontrollposten errichtet und alle Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt gesperrt worden. Auch der wichtigste Grenzübergang zu Pakistan, Torcham, ist für den Wahltag gesperrt. Aus Sicherheitsgründen werden landesweit nur 5.100 der ursprünglich geplanten 7.355 Wahllokale geöffnet. Die radikalislamischen Taliban, die weite Teile des Landes kontrollieren, hatten zum Boykott aufgerufen. Sie betrachten die Abstimmung als eine vom Ausland erzwungene Restriktion.

Technische Probleme mit biometrischer Wählererfassung

Teilweise mussten allerdings Wähler unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen, da Wahllokale auch mehr als zwei Stunden nach dem offiziellen Beginn der Wahl nicht geöffnet waren. Nach Angaben der Kandidatin für die Provinz Kabul, Mariam Suleimancheil, waren im Kabuler Stadtteil Dehsabs bei einem Wahllokal zwar die Wahlbeobachter pünktlich vor Ort, nicht aber das Wahlpersonal. Die Kandidatin Saleha Soadat aus Westkabul berichtete, dass in einigen geöffneten Wahlzentren die Geräte zur biometrischen Wählererfassung nicht funktionierten. Die Geräte kommen erstmals bei einer Wahl in Afghanistan zum Einsatz, es hatte aber keinen Testlauf vor der Abstimmung gegeben.

Der 72-jährige Wähler Salman Ali sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe seit dem frühen Morgen darauf gewartet, bei einer Wahlstation in Westkabul seine Stimme abzugeben. Er habe inmitten langer Menschenschlangen gestanden. Erst habe die Polizei gesagt, das Personal sei noch nicht da. Anschließend habe es geheißen, die Wahlmaterialien fehlten noch. Daher sei er schließlich wieder nach Hause gegangen, ohne gewählt zu haben.



Laut einer Sprecherin der Unabhängigen Wahlkommission (IEC), Schaima Surusch, waren technische Probleme der Grund für die Verzögerungen. Die Kommission entschuldige sich dafür. Man arbeite mit Hochdruck daran, diese Probleme zu lösen. Als erste Maßnahme erwirkte sie, dass Wahllokale, die die Unterlagen erst am Vormittag erhalten haben, vier Stunden länger geöffnet sowie diejenigen, die erst ab dem Mittag beliefert wurden, auch noch am Sonntag geöffnet haben.

In der südafghanischen Provinz Kandahar können die Menschen aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen erst am kommenden Wochenende abstimmen. Zuvor waren sowohl der Polizeichef der Provinz von einem seiner Leibwächter als auch zwei Kandidaten erschossen worden. Die Taliban übernahmen die Verantwortung für die Tat. In der Provinz Ghazni wiederum wurde die Wahl aufgrund ungelöster Fragen um die Neueinteilung von Wahlkreisen verschoben.

Bei der Parlamentswahl – der ersten seit 2010 – bewerben sich mehr als 2.500 Kandidatinnen und Kandidaten um 250 Sitze in der Wolesi Dschirga (Haus des Volkes). Ursprünglich sollte sie bereits vor mehr als drei Jahren stattfinden. Mit vorläufigen Ergebnissen rechnet die Wahlkommission nicht vor Mitte November. Die Endergebnisse will sie dann Ende Dezember vorlegen. Die Wahl gilt auch als Testlauf für die Präsidentschaftswahl im April 2019, bei der sich Aschraf Ghani zur Wiederwahl stellen will.