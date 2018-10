Zwei Wochen vor der Wahl ließ Milorad Dodik für den russischen Außenminister Sergej Lawrow im bosnischen Banja Luka den roten Teppich ausrollen. Ein Orchester spielte die Nationalhymne des hohen Gastes. "Wir siegen Serbien–Russland" stand in kyrillischen Buchstaben auf einer Flagge, die an diesem Tag besonders hoch am Regierungssitz des Teilstaats Republika Srpska hing. Dodik ist seit 2010 deren Präsident, dominiert die Politik dort aber bereits seit Ende der Neunzigerjahre. Lawrow weihte eine russisch-orthodoxe Kirche mit Kulturzentrum ein, nahm eine Ehrenmedaille in Empfang – ein symbolischer Besuch. Doch es geht um weit mehr. Hinter den Kulissen läuft – wie die New York Times schreibt – ein "neuer kalter Krieg" auf dem Balkan, und der 59-jährige Dodik ist eine der Schlüsselfiguren.

Am 7. Oktober wird gewählt in Bosnien-Herzegowina und seinen beiden Teilstaaten: der muslimisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska. Dodik hofft, dann auch als serbischer Vertreter in das dreiköpfige Staatspräsidiumauf Bundesebene gewählt zu werden. Gelingt ihm das, könnte er einen Versuch unternehmen, um zusammen mit Dragan Čović, dem kroatischen Mitglied des Staatspräsidiums, das dritte Mitglied, einen Bosniaken, zu überstimmen, und in der Folge die Aufspaltung des Landes forcieren. Während Čović im Wahlkampf die Etablierung einer dritten, kroatisch dominierten Entität innerhalb Bosnien-Herzegowinas fordert, will Dodik mehr. Seine Republika Srpska soll komplett eigenständig werden.

Bosnien-Herzegowina Die Wahlen Bosnien-Herzegowina hat ein äußerst komplexes Wahlsystem. Auf Staatsebene wählen die Bürger drei Mitglieder der Präsidentschaft und 42 Abgeordnete für das staatliche Parlament (28 aus der muslimisch-kroatischen Föderation und 14 aus der Republika Srpska). Das Staatspräsidium besteht aus jeweils einem Vertreter der bosniakischen, serbischen und kroatischen Volksgruppe. Die Präsidenten wechseln sich im Präsidentenamt nach der Wahl ab.



Daneben werden in der muslimisch-kroatischen Föderation ein Präsident, 98 Abgeordnete für das Repräsentantenhaus des Föderalen Parlaments, sowie Abgeordnete für alle zehn Kantonsparlamente gewählt. In der Republika Srpska werden der Präsident und 83 Abgeordnete für die Nationalversammlung der Republika Srpska gewählt. Darüber hinaus entsenden die Parlamente der beiden Entitäten (muslimisch-kroatischen Föderation und Republika Srpska) 15 Delegierte (je 5 Bosniaken, Serben und Kroaten) in die gesamtstaatliche zweite Kammer, genannt Haus der Völker.

Die Bevölkerung Bosnien-Herzegowina hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. Davon sind etwa 50 Prozent Bosniaken, 31 Prozent Serben, 15 Prozent Kroaten. Die Föderation von Bosnien und Herzegowina hat 2,2 Millionen Einwohner. Davon sind 70 Prozent Bosniaken, 22 Prozent Kroaten, 3 Prozent Serben. Die Republika Srpska hat 1,2 Millionen Einwohner. Davon sind 82 Prozent Serben, 14 Prozent Bosniaken und 2 Prozent Kroaten. Der Friedensvertrag von Dayton Am 21. November 1995 beschlossen auf einer Militärbasis in den Nähe von Dayton, Ohio der serbische Präsident Slobodan Milošević, der kroatische Präsident Franjo Tuđman und der bosnisch-herzegowinische Präsident Alija Izetbegović, unter der Leitung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, das Ende des über drei Jahre währenden Krieges in Bosnien-Herzegowina. Im sogenannten Friedensvertrag von Dayton wurde vereinbart, dass Bosnien-Herzegowina ein souveräner Staat wird, der sich aus den zwei Teilrepubliken (Entitäten) der bosnisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska zusammensetzt.

Die Spannungen in der serbisch, muslimisch und kroatisch geprägten Gesellschaft haben sich im gesamten Land vor der Wahl weiter verschärft. Und obwohl der junge Staat von der EU umfassende Unterstützung erfährt, kommen die Integrationsprozesse auch mehr als 20 Jahre nach Kriegsende nur langsam voran. Von dieser Situation profitieren Nationalisten wie Dodik, Čović und indirekt auch der Kreml. Russland will vor allem einen Nato-Beitritt Bosnien-Herzegowinas verhindern, wie er dem benachbarten Montenegro gelang, und versucht deshalb seit Jahren, Dodik zu stärken. Der nennt das Land, in dem er sich zur Wahl stellt, gern einen "Failed State" oder "Teufelsstaat". Als Dodik in Banja Luka seinen russischen Gast begrüßte, schwärmte er dagegen von der Kooperation mit Russland. Die Zusammenarbeit sei "sehr hilfreich, positiv und sehr fair", sagte Dodik. Lawrow nickte und stimmte dem "voll und ganz zu".



Die guten Verbindungen zwischen Banja Luka und dem Kreml pflegt Dodik schon länger. Schon 2014 reiste er nach Moskau, um den russischen Präsidenten persönlich zu treffen. Wladimir Putin sicherte ihm damals seine uneingeschränkte Unterstützung zu, wie in einem Protokoll des Kremls nachzulesen ist. Am vergangenen Wochenende traf Dodik Putin erneut, diesmal in Sotschi. Im russischen Urlaubsort am Schwarzen Meer schauten sie zusammen ein Formel-1-Rennen. In den letzten Tagen des Wahlkampfs zu Hause in Banja Luka konnte Dodik so mit gemeinsamen Fotos werben, viele seiner Stammwähler sind Putin-Fans.

Doch die öffentlichkeitswirksamen Termine mit Putin und Lawrow sind nicht der einzige Versuch, Dodik vor den Wahlen zu unterstützen. Wie Dokumente belegen, die ZEIT ONLINE vorliegen, wollte in Bosnien-Herzegowina noch ein weiterer Russe Einfluss nehmen: der Oligarch Konstantin Malofejew.