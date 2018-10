Die Wahl des dreiköpfigen Staatspräsidiums in Bosnien-Herzegowina hat den Kroaten in der Herzegowina eine schwere Niederlage beschert. Statt ihres jahrelangen Führers Dragan Čović werde der Kroate Željko Komšić ins höchste Amt des kleinen Balkanstaates einziehen, teilte die staatliche Wahlkommission am Montagmorgen in Sarajevo mit. Der Unterlegene kündigte an, jetzt sei "eine nie gesehene Krise" möglich. Schon im Wahlkampf hatte der Nationalist Čović angekündigt, im Falle einer Niederlage wolle seine Nation die politischen Gremien im ganzen Land lahmlegen.



In Bosnien-Herzegowina machen die muslimischen Bosniaken rund die Hälfte der Bevölkerung aus. Die orthodoxen Serben stellen ein Drittel, die katholischen Kroaten als kleinstes Volk rund 15 Prozent. Im Staatspräsidium muss jeweils ein Vertreter aller drei Nationen vertreten sein. Zwar hätten fast alle Landsleute für ihn gestimmt, begründete Čović seine Position. Doch hätten die Bosniaken den aus Sarajevo stammenden Kroaten Komšić durchgesetzt, der als moderat gilt. "Ihr könnt für die Kroaten nicht ihren Präsidenten wählen", sagte Čović mit Blick auf die Bosniaken.

Für die Muslime wird Šefik Džaferović ins Präsidium einziehen, berichtete die Wahlkommission weiter. Er gehört der größten muslimischen Partei SDA an. Für die Serben verkündete der pro-russische Milorad Dodik am Abend seinen Sieg. Auf ihn seien 56 Prozent der Stimmen entfallen, auf seinen ärgsten Rivalen, den moderaten Kandidaten Mladen Ivanić, 44 Prozent, teilte Dodik am späten Sonntagabend mit. Er berief sich dabei auf Prognosen nach der Auszählung von 85 Prozent der Wahlzettel, die sich seinen Angaben zufolge nicht mehr erheblich verändern würden.



Während diese beiden Spitzenpolitiker den nationalistischen Flügeln ihrer Völker zugerechnet werden und vor allem die Rechte ihrer Nationen sichern wollen, tritt der Sozialdemokrat Komšić für einen bürgerlichen Staat ein. Er sagte am Wahlabend: "Ich werde allen Bürgern dienen, auch wenn sie mich nicht gewählt haben".

Bosnien-Herzegowina Die Wahlen Bosnien-Herzegowina hat ein äußerst komplexes Wahlsystem. Auf Staatsebene wählen die Bürger drei Mitglieder der Präsidentschaft und 42 Abgeordnete für das staatliche Parlament (28 aus der muslimisch-kroatischen Föderation und 14 aus der Republika Srpska). Das Staatspräsidium besteht aus jeweils einem Vertreter der bosniakischen, serbischen und kroatischen Volksgruppe. Die Präsidenten wechseln sich im Präsidentenamt nach der Wahl ab.



Daneben werden in der muslimisch-kroatischen Föderation ein Präsident, 98 Abgeordnete für das Repräsentantenhaus des Föderalen Parlaments, sowie Abgeordnete für alle zehn Kantonsparlamente gewählt. In der Republika Srpska werden der Präsident und 83 Abgeordnete für die Nationalversammlung der Republika Srpska gewählt. Darüber hinaus entsenden die Parlamente der beiden Entitäten (muslimisch-kroatischen Föderation und Republika Srpska) 15 Delegierte (je 5 Bosniaken, Serben und Kroaten) in die gesamtstaatliche zweite Kammer, genannt Haus der Völker.

Die Bevölkerung Bosnien-Herzegowina hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. Davon sind etwa 50 Prozent Bosniaken, 31 Prozent Serben, 15 Prozent Kroaten. Die Föderation von Bosnien und Herzegowina hat 2,2 Millionen Einwohner. Davon sind 70 Prozent Bosniaken, 22 Prozent Kroaten, 3 Prozent Serben. Die Republika Srpska hat 1,2 Millionen Einwohner. Davon sind 82 Prozent Serben, 14 Prozent Bosniaken und 2 Prozent Kroaten. Der Friedensvertrag von Dayton Am 21. November 1995 beschlossen auf einer Militärbasis in den Nähe von Dayton, Ohio der serbische Präsident Slobodan Milošević, der kroatische Präsident Franjo Tuđman und der bosnisch-herzegowinische Präsident Alija Izetbegović, unter der Leitung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, das Ende des über drei Jahre währenden Krieges in Bosnien-Herzegowina. Im sogenannten Friedensvertrag von Dayton wurde vereinbart, dass Bosnien-Herzegowina ein souveräner Staat wird, der sich aus den zwei Teilrepubliken (Entitäten) der bosnisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska zusammensetzt.



Obwohl nur etwas mehr als die Hälfte der 3,4 Millionen Wähler an der Abstimmung teilgenommen hatte, dauerte es mehr als fünf Stunden nach Schließung der Wahllokale, bis die Wahlkommission erste Ergebnisse mitteilte. Resultate für das ebenfalls gewählte Bundesparlament, die Parlamente der beiden fast selbstständigen Landesteile und ihre Präsidenten sollen erst im Laufe des Montags folgen, kündigte die Kommission an.

Der Aufbau des Balkanstaats ist geprägt von einem komplizierten Institutionengeflecht, das nach dem Krieg der Jahre 1992 bis 1995 geschaffen wurde. Die Wahlen werden als Test dafür betrachtet, ob sich Bosnien-Herzegowina in Richtung EU und Nato orientiert oder ob sich die ethnische Spaltung des Landes weiter zementiert.

Die Spannungen in der serbisch, muslimisch und kroatisch geprägten Gesellschaft hatten sich im gesamten Land vor der Wahl weiter verschärft. Obwohl der junge Staat von der EU umfassende Unterstützung erfährt, kommen die Integrationsprozesse auch mehr als 20 Jahre nach Kriegsende nur langsam voran.