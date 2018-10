US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach das Weiße Haus die FBI-Untersuchung im Fall seines umstrittenen Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh einschränkt. Die Bundespolizei solle jeden befragen, dessen Befragung sie für nötig erachte, sagte Trump vor Journalisten. "Ich denke, das FBI sollte tun, was es tun muss, um an die Antworten zu kommen", sagte Trump. Er wolle aber, das dies schnell gehe. Er fügte später allerdings hinzu, die Befragungen sollten sich in einem "angemessenen Rahmen" halten. "Wir wollen keine Hexenjagd machen." Kavanaugh sei ein guter Mann und werde unfair behandelt. Sollte das FBI jedoch dennoch etwas entdecken, "werde ich das berücksichtigen".



Der Justizausschuss des Senats hatte die Berufung von Kavanaugh für das oberste Gericht der USA am Freitag mit einer Stimme Mehrheit trotz Missbrauchsvorwürfen empfohlen. Der US-Senat soll noch diese Woche endgültig über den Supreme-Court-Anwärter abstimmen, sagte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Er warf den oppositionellen Demokraten vor, sie wollten das Votum mit aller Kraft bis nach der Kongresswahl im November hinauszögern und sagte: "Die Zeit des endlosen Verzögerns und Blockierens geht zu Ende."

Neben den drei Frauen, die Kavanaugh vorwerfen, sich ihnen gegenüber Anfang der 80er-Jahre sexuell übergriffig verhalten zu haben, wirft ihm nun auch ein früherer Mitstudenten vor, bei seiner Anhörung vor dem Justizausschuss nicht die Wahrheit über sein Trinkverhalten in Unitagen gesagt zu haben. Kavanaugh habe regelmäßig und ausufernd Alkohol konsumiert, teilte Charles Ludington in einer Erklärung mit. Oftmals sei er streitlustig und aggressiv aufgetreten, wenn er Alkohol getrunken habe. Er wolle mit dem FBI über die Beobachtungen aus Hochschulzeiten sprechen.

Trump attestierte Kavanaugh, in der Vergangenheit "ein kleines Problem" mit Alkohol gehabt zu haben. "Ich war überrascht, wie lautstark er sich zu der Tatsache äußerte, dass er Bier mag", sagte Trump im Weißen Haus mit Blick auf Kavanaughs Anhörung vor dem Justizausschuss. Kavanaugh habe bei der Anhörung zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff in seiner Jugend "über Dinge gesprochen, die passierten, wenn er trank".

Vor dem Ausschuss hatte die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford im Detail geschildert, wie Kavanaugh sie betrunken vor 36 Jahren während einer Teenager-Party zu vergewaltigen versucht habe. Kavanaugh wies die Anschuldigung ebenso entschieden zurück wie den Vorwurf, er habe ein Alkoholproblem. Allerdings bestätigte er, auf Partys in den 80er Jahren manchmal zu viel Bier getrunken zu haben. "Ich mochte Bier. Ich mag Bier immer noch", sagte er.