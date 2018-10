Eigentlich hatte der republikanische Senator Jeff Flake mit seinem Vorstoß am vergangenen Freitag ein wenig Ruhe in die Debatte um die Nominierung von Brett Kavanaugh für den obersten Gerichtshof der USA bringen wollen. Nachdem ihn wütende Wählerinnen konfrontiert hatten, entschloss sich Flake, seine Empfehlung für Kavanaugh nur unter einer Bedingung auszusprechen: Auf seinen Vorschlag hin beschloss der Justizausschuss, über die Berufung des Richters an den Supreme Court erst dann im Senat abzustimmen, wenn das FBI Aussagen mehrerer Frauen geprüft habe, die Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Doch kaum hat diese Untersuchung begonnen, ist sie selbst ins Zentrum der Debatte gerückt. Das Weiße Haus – das die Untersuchung angeordnet hat und deren Details festlegt – hatte erklärt, die Ermittlungen sollten auf eine Woche beschränkt werden und nur die öffentlich gemachten Vorwürfe prüfen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat dem FBI dafür eine Liste ausgehändigt, auf der vier Zeugen angegeben sind, die befragt werden sollten. Schon einmal wurden Ermittler ähnlich stark in ihrer Arbeit beschränkt: Die Untersuchung der Vorwürfe von Anita Hill gegen den damaligen Richterkandidaten Clarence Thomas wurde 1991 nach drei Tagen abgeschlossen, dessen Ernennung verhinderte sie nicht.

Trotzdem bemängelten die Demokraten in Fernsehinterviews am Wochenende, das Weiße Haus versuche, die Untersuchungen zu "mikromanagen" (ganz genau zu kontrollieren). Mazie Hirono, Demokratin aus Hawaii und Mitglied im Justizausschuss, erklärte, jede Ermittlung, die von vornherein zeitlich und in ihrem Umfang begrenzt sei, werde zwangsläufig zur "Farce". Der Präsident hatte am Wochenende erklärt, das FBI habe "freie Hand" und den Demokraten auf Twitter vorgeworfen, für sie "wird es niemals genug sein". Am Montag schließlich reagierte das Weiße Haus dennoch auf die anhaltende Kritik. Die Behörde sei autorisiert, im eigenen Ermessen jeden zu befragen, der im Rahmen der Ermittlungen relevant sei, erklärte Trump während einer Pressekonferenz.

USA - Trump ordnet FBI-Untersuchung zu Brett Kavanaugh an US-Präsident Donald Trump hat einer FBI-Ermittlung nach Vorwürfen sexueller Nötigung gegen seinen Richterkandidaten Brett Kavanaugh zugestimmt. Er kam damit einer Aufforderung des Senats nach. © Foto: Gabriella Demczuk/Pool via Reuters

Ob das so ist, lässt sich kaum sagen. Die Untersuchung einzuschätzen sei für Außenstehende kaum möglich, sagt Daniel Richman von der Columbia University in New York, der als Staatsanwalt auch mit dem früheren FBI-Direktor James Comey zusammengearbeitet hat. Die Details über den Umfang der Untersuchung – etwa wen die Behörde befragt und ob sie auch Beweise sammeln soll – würden im Falle einer Hintergrundprüfung hinter verschlossenen Türen verhandelt. Fest stehe nur, dass das Weiße Haus das letzte Wort hat: Der Präsident kann die Prüfung jederzeit verlängern oder beenden, unabhängig davon, was die Ermittler aufdecken.

Ob die Behörde nach den jüngsten Äußerungen von Trump neben der Befragung von Zeugen auch relevante Dokumente prüfen wird – darunter etwa den Kalender Kavanaughs, den dieser bei der Anhörung am Donnerstag selbst als entlastenden Beweis angeführt hatte – ist deshalb offen. Es sei ohnehin unwahrscheinlich, dass nach 36 Jahren neue physische Beweise auftauchten, sagte Barbara McQuade, Rechtsexpertin an der University of Michigan, der Seite Slate. Unklar ist auch, inwieweit die Behörde den Vorwürfen zweier weiterer Frauen nachgeht. Eine der beiden Frauen, die Kavanaugh vorwirft, sich im College vor ihr entblößt zu haben, soll am Wochenende befragt worden sein.

FBI liefert keine abschließende Analyse

Das FBI hat im Fall einer Hintergrundprüfung keine Möglichkeit, Zeugen gegen ihren Willen vorzuladen. Wer sich allerdings zur Kooperation bereit erklärt und wissentlich lügt, macht sich strafbar.

Trotz dieser Einschränkungen könnten die Befragungen wichtig sein. Wie schon die Anhörungen in der vergangenen Woche gezeigt hätten, seien Befragungen sehr viel ergiebiger als bloße schriftliche Erklärungen, so McQuade gegenüber Slate. Bei letzteren sei es nicht möglich, nachzuhaken, außerdem seien diese im Zweifel gemeinsam mit den Anwälten der Zeugen erstellt und geglättet worden. Bei einer Befragung könnten die FBI-Mitarbeiter zudem auch Körpersprache und Tonfall berücksichtigen und in ihren Bericht einfließen lassen. Anders als im Senat befragten hier erfahrene Ermittler die Zeugen, sagt Daniel Richman von der Columbia University.

Da aber endet die Arbeit der Profis. Anders als bei einer kriminellen Ermittlung liefert das FBI bei einer Hintergrundüberprüfung keine abschließende Analyse. Die Behörde verfasst lediglich Abschriften oder Zusammenfassungen der geführten Befragungen, die Interpretation überlässt sie dem Weißen Haus und dem Senat. Veröffentlicht wird der Abschlussbericht ebenfalls nicht. Das zumindest ist der Plan. Der Bericht zu den Vorwürfen von Anita Hill war 1991 von Mitarbeitern an die Medien weitergereicht worden. Neue Erkenntnisse hatte er nicht gebracht.

Mehrere Republikaner hatten sich in der vergangenen Woche auf den Fall berufen und argumentiert, eine Untersuchung werde angesichts der bereits abgeschlossenen Prüfung im Rahmen von Kavanaughs Nominierung auch jetzt keine neuen Informationen liefern. Kavanaugh selbst hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass die Behörde ihn im Laufe seiner Karriere bereits mehrfach überprüft habe. Allerdings werden bei diesen regulären Checks laut Experten nur die vergangenen sieben bis zehn Jahre auf mögliche Interessenkonflikte untersucht. Nicht wie jetzt Ereignisse, die mehr als 30 Jahre zurückliegen.

Zufrieden wird am Ende niemand sein

Einige Personen aus dem Umfeld von Kavanaugh und Ford hatten am Wochenende kritisiert, sie hätten sich zwar an die Behörden gewandt und aussagen wollen, bisher aber keine Rückmeldung bekommen oder nur mit FBI-Mitarbeitern niederen Ranges sprechen können. Ein ehemaliger Kommilitone Kavanaughs an der Yale University erklärte in einer Stellungnahme, er könne "zweifelsfrei" sagen, dass Kavanaugh in Bezug auf seine Trinkgewohnheiten nicht die Wahrheit gesagt habe und häufig streitlustig und aggressiv gewesen sei. Ob er Teil der Befragungen ist, ist offen.

Dass die FBI-Untersuchung den politischen Kampf um Kavanaugh beendet, ist unwahrscheinlich. Jerrold Nadler, Demokrat aus Vermont und Mitglied des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, erklärte vorsichtshalber schon jetzt, seine Kammer müsse die Vorwürfe gegen Kavanaugh "notfalls eben nach den Wahlen" im November untersuchen, solle er bestätigt werden. Lindsey Graham, republikanischer Senator aus South Carolina und Mitglied des Justizausschusses im Senat, forderte seinerseits Untersuchungen der Kontakte zwischen den Demokraten und Christine Blasey Ford.

Sollten die Ermittlungen – wie von vielen Experten erwartet – in der Kürze der Zeit keine grundlegend neuen Erkenntnisse liefern, dürfte das den Republikanern helfen. Die Tatsache, dass das FBI die Möglichkeit erhalten habe, zu ermitteln, könne konservativen Senatoren, die sich vorher damit schwer taten, für Kavanaugh zu stimmen, die Entscheidung leichter machen, schrieb Lachlan Markay, politischer Kolumnist für die Seite The Daily Beast, auf Twitter. Zufrieden, das sagt auch Daniel Richman, werde am Ende niemand sein.