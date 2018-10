Inhalt Seite 1 — Der Supreme Court hat schon jetzt verloren Seite 2 — Zweifel am Charakter Auf einer Seite lesen

Mitch McConnell scheinen die nun abgeschlossenen Ermittlungen im Fall Kavanaugh zu keinem Zeitpunkt beeindruckt zu haben. "Wir werden in dieser Woche einen FBI-Bericht bekommen und wir werden in dieser Woche eine Abstimmung haben", fasste der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat kurz vor dem Ende der Untersuchung die Lage zusammen. Tatsächlich hat die Bundespolizei ihre Erkenntnisse noch vor Ablauf der Frist bis Freitag nun bereits an das Weiße Haus übergeben, bevor ihn die Senatorinnen und Senatoren erhielten. Wirklich neue Erkenntnisse, darüber besteht bei vielen Experten Einigkeit, dürften wegen der Oberflächlichkeit der Ermittlungen dabei kaum zutage gekommen sein.



Der Bericht soll nach aktuellem Stand nicht öffentlich gemacht werden und nur dem Senat als Grundlage für seine Abstimmung dienen. Am Freitag könnten die Senatorinnen und Senatoren die Debatte über die Nominierung formell beenden und danach voraussichtlich am Samstag die Ernennung bestätigen. Das Ergebnis der Ermittlungen spielt für die Bewertung der Frage, ob Kavanaugh für das Amt eines Richters am Obersten Gerichtshof geeignet ist, nach Meinung vieler im Land aber ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Die Gegner Kavanaughs argumentieren vielmehr, der Jurist habe sich bei der Anhörung in der vergangenen Woche disqualifiziert, und zwar ganz unabhängig davon, ob die Vorwürfe, wonach er zu Highschool-Zeiten sexuell übergriffig gewesen sein soll, zutreffen oder nicht. Die Ablehnung kommt auch aus Kavanaughs eigener Zunft: Mehr als tausend Juraprofessoren haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie Kavanaugh einen Mangel an Objektivität und Unparteilichkeit vorwerfen.

Die Demokraten fühlen sich in ihrer Kritik an Kavanaugh bestätigt. "Fragen nach seiner Glaubwürdigkeit und seinem Temperament sind keine Sachen, die vor 30 Jahren passiert sind", sagte Chuck Schumer, der Kopf der Demokraten im Senat. "Es geht darum, wer Richter Kavanaugh heute ist und wie er sich als 53-Jähriger verhält." Es gebe ernsthafte Zweifel, "die für einige Senatoren am Ende entscheidender sein könnten als das, was er in der Highschool getan hat".

Wie objektiv ist Kavanaugh?

Kavanaugh hatte während seiner Anhörung im Justizausschuss des Senats unter anderem behauptet, die von der heutigen Juraprofessorin Christine Blasey Ford und anderen Frauen erhobenen Vorwürfe gegen ihn seien motiviert vom Frust der Demokraten über die Wahlniederlage vor zwei Jahren. Es handle sich um eine Schmierenkampagne und späte Rache "im Auftrag der Clintons". Kavanaugh hatte vor seiner Zeit als Richter unter anderem für das Ermittlerteam gearbeitet, das die Vorwürfe gegen Bill Clinton im Lewinsky-Skandal geprüft hatte, die schließlich zu einem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten geführt hatten. Es handle sich um einen "Blutrausch" der Linken, die alles tue, um seine Berufung zu verhindern, hatte Kavanaugh vor diesem Hintergrund behauptet.

Während der Anhörung hatte Kavanaugh zudem die Fragen der demokratischen Senatorinnen und Senatoren immer wieder ignoriert oder war ausgewichen. Als Amy Klobuchar den Juristen direkt fragte, ob er jemals so viel getrunken habe, dass er einen Blackout gehabt hätte, antwortete Kavanaugh wiederholt mit einer Gegenfrage. "Ich weiß nicht, haben Sie jemals so viel getrunken?" Später entschuldigte sich Kavanaugh für die Reaktion. Ein solches Verhalten, erklärte die demokratische Senatorin Mazie Hirono aus Hawaii, zeige, dass Kavanaugh unabhängig von den Vorwürfen ungeeignet sei für eine Position am Supreme Court.



Doch nicht nur bei den Demokraten gibt es wegen des Verhaltens Bedenken darüber, inwieweit die Berufung Kavanaughs den Supreme Court verändern könnte. "Solche Kommentare wecken Zweifel an seiner Objektivität", sagt der Rechtsexperte Joshua Dressler von der Ohio State University. "Das ist bedenklich, wenn man sich vorstellt, dass er als Richter am Supreme Court in die Lage kommen könnte, die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zu bewerten, das ein Kongress mit demokratischer Mehrheit verabschiedet hat." Dies könne durchaus passieren, schließlich werde Kavanaugh im Falle seiner Ernennung wahrscheinlich über Jahrzehnte zum Supreme Court gehören.