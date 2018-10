Die Bestätigung des erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gerichtshof der USA sorgte für heftige Reaktionen. Während der US-Präsident die Entscheidung feierte, herrschte vor allem bei den Demokraten Enttäuschung vor. Kavanauch wurde bereits kurz nach der Bestätigung am Supreme Court vereidigt. Während vor dem Gebäude Dutzende demonstrierten, legte Kavanaugh den Amtseid ab. Damit kann Kavanaugh bereits am Dienstag auf der Richterbank Platz nehmen, wenn das Gericht das nächste Mal tagt.

Donald Trump beglückwünschte den Senat, in dem 51 Republikaner und 49 Demokraten sitzen, für die Bestätigung Kavanaughs. Er fühle sich sehr geehrt, dass Kavanaugh "diesem schrecklichen, schrecklichen Angriff der Demokraten" widerstanden habe, sagte Trump an Bord des Präsidentenflugzeuges. Er gratulierte Kavanaugh und prophezeite, dieser werde für viele Jahre ein großartiger Richter am Obersten Gericht sein. Der Samstag sei "ein großer Tag für Amerika". Kavanaughs Gegner nannte Trump Berufsdemonstranten.



Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell pries Kavanaugh als einen der Besten des Landes. Er verdiene es unzweifelhaft, bestätigt zu werden. Auch aus den Reihen der Republikaner gab es jedoch Kritik an der Entscheidung. "Amerika mag vielleicht ein neues Mitglied am Supreme Court bekommen haben, aber während des vergifteten Prozesses ist ein Teil der Seele unserer Nation verloren gegangen", sagte John Kasich, der republikanische Gouverneur von Ohio und frühere Präsidentschaftswerber.

Minderheitsführer Charles Schumer von den Demokraten sprach von "einem der traurigsten Momente in der Geschichte des Landes." Kavanaugh sei äußerst parteiisch und habe sich mit seiner Aussage vor dem Justizausschuss des Senats selbst disqualifiziert. Die Demokratische Senatorin, Elizabeth Warren kommentierte Kavanaughs Bestätigung: "Das verletzt jede Überlebende sexueller Gewalt."

Die Demokraten stoßen sich nicht nur an den Vorwürfen gegen Kavanaugh und dessen zeitweise unbeherrschtem Auftritt im Justizausschuss des Senats. Sie und andere Kritiker fürchten zudem, dass das Oberste Gericht mit Kavanaugh künftig deutlich konservativer urteilen wird als bislang, zumal dessen Mitglieder auf Lebenszeit ernannt werden. Der Abstimmung war ein wochenlanger Streit über die Nominierung Kavanaughs vorausgegangen, dem drei Frauen sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vorgeworfen haben. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die ihn der versuchten Vergewaltigung bei einer Party beschuldigt hat. Kavanaugh streitet dies vehement ab.

"Setzt Euch hin und seid still"

Mehrere Demokraten versuchten, die Abstimmungsniederlage im Senat zu nutzen, um Wähler für die Kongresswahlen im November zu mobilisieren. Senatorin Kirsten Gillibrand sagte, sexuell traumatisierte Frauen hätten es satt, dass immer nur Männern geglaubt werde, ihnen aber nicht. Ihre Kollegin Patty Murray klagte, in den Augen der Republikaner spielten die Stimmen von Frauen keine Rolle. "Eure Erfahrungen, Eurer Trauma, Euer Schmerz, Euer Kummer, Euer Zorn – nichts davon spielt eine Rolle", sagte sie. "Ihre Botschaft ist: "Wir müsse nicht zuhören. Wir müssen uns nicht kümmern. Setzt Euch hin und seid still." Auch Charles Schumer sagte, Veränderung müsse an der Wahlurne beginnen und rief die Bürger auf, im November von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Anfang November finden in den USA die Kongresswahlen statt, die zwei Jahre nach Trumps Wahl zum Präsidenten ein wichtiger Stimmungstest sind. Der demokratische Senator Ed Markey hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, seine Partei werde den Republikanern bei der Wahl eine herbe Niederlage bescheren. "Wir werden diese Nominierung in ein Referendum darüber verwandeln, ob man Donald Trump bei der Ernennung von Bundesrichtern vertrauen kann oder ob er damit weitermachen kann, ein absolutes Monopol für die Herstellung der öffentlichen Ordnung in den USA zu kontrollieren", sagte er zu Journalisten.