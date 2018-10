Theresa May hat ein Ende der Sparpolitik angekündigt. Die Regierung werde mehr Geld für öffentliche Dienstleistungen ausgeben, sagte die britische Premierministerin in ihrer Rede zum Abschluss des Parteitags der konservativen Tories. Gleichzeitig versuchte May, die Tories für ihren Kurs in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union zu gewinnen, denn der ist in der Partei sehr umstritten. Am Tag vor Mays Rede hatten die Tories auf ihrem Treffen Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg gefeiert, beide – im Gegensatz zu May – Verfechter eines radikalen Bruchs mit der EU.

May warb für eine "ordentliche, gemäßigte und patriotische" Politik. Den EU-Austritt, der Ende März 2019 ansteht, verband sie mit der Aussicht auf größere öffentliche Ausgaben. Die Konservativen müssten zeigen, dass sie etwas bei den Themen bewirken könnten, die die Wählern beschäftigten, sagte sie. Zehn Jahre nach der Finanzkrise mit Ausgabenkürzungen und stagnierenden Löhnen sollten die Menschen wissen, dass der Sparkurs zu Ende sei.

Weniger als ein halbes Jahr vor dem geplanten EU-Austritt ihres Landes sind die Tories über das künftige Verhältnis zur Union zerstritten. May will den Unternehmen in Großbritannien möglichst viele Zugänge zum EU-Binnenmarkt erhalten und ist dafür bereit, zahlreiche EU-Regeln auch nach dem Brexit beizubehalten. Die EU lehnt das als Rosinenpickerei ab.



"Ohne Vertrag zu gehen wäre ein schlechtes Ergebnis"

Dagegen fordern Politiker wie Mays Rivale Boris Johnson einen möglichst klaren Bruch mit der EU. Der ehemalige Außenminister hatte May in seiner Parteitagsrede am Dienstag Betrug vorgeworfen und einen Kurswechsel in den Scheidungsverhandlungen mit der EU verlangt.

May sagte hingegen, sie bleibe bei ihrem Konzept. Die Brexit-Verhandlungen seien in ihre härteste Phase eingetreten. Die Partei solle nicht streiten, sondern ihren Kurs unterstützen. "Wenn wir alle in verschiedene Richtungen auseinanderlaufen, weil wir unsere eigenen Vorstellungen eines perfekten Brexit verfolgen, laufen wir Gefahr, am Ende ganz ohne Brexit dazustehen", sagte sie.

Ihre Regierung habe der EU "sehr herausfordernde" Vorschläge gemacht. Sie warnte vor der Gefahr eines Brexit ohne Anschlussregelung mit der EU. "Ohne Vertrag zu gehen – Zölle einzuführen und teure Grenzkontrollen – wäre ein schlechtes Ergebnis für Großbritannien und die EU", sagte sie. Die Premierministerin sagte auch, vor Großbritannien liege nach dem Brexit eine vielversprechende Zukunft.