Das britische Kabinett hat nach Angaben von Premierministerin Theresa May ihren Kurs in den Brexit-Verhandlungen gestützt. Einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel hätten die Ministerinnen und Minister über die Frage beraten, wie eine Übergangslösung für die künftige Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland gestaltet werden soll, sagte ein Regierungssprecher laut einem Bericht des Guardian. Das Kabinett sei darin übereingekommen, dass eine klare Frist gefunden werden müsse, wann diese Übergangslösung für die EU-Grenze zu Irland enden soll.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Mittwoch in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Gespräche. Die britische Premierministerin May informiert ihre Kolleginnen und Kollegen zum Auftakt am Abend über ihre Position zu den Verhandlungen. Die Gespräche waren am Sonntag ausgesetzt worden, nachdem beide Seiten sich erneut nicht auf eine Lösung für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland einigen konnten.

Ein Austrittsabkommen soll das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 regeln. Offiziell verlässt Großbritannien am 29. März 2019 die EU. In der Zeit dazwischen soll es eine Übergangsphase geben, in der – sollte es dazu eine Einigung geben – ein Freihandelsabkommen gelten soll. Auch in dieser Phase könnten die Verhandlungen zu Nordirland weitergehen. Sollte es auch dann keine Einigung geben, soll nach 2020 eine Notlösung greifen. Nordirland könnte dann im EU-Binnenmarkt bleiben, um eine harte Grenze zu Irland zu vermeiden.



Das britische Kabinett besteht laut dem Bericht des Guardian aber darauf, auch für die Notlösung eine Frist zu definieren, sodass Nordirland nicht praktisch auf unabsehbare Zeit vom restlichen Großbritannien getrennt bleibe. Es müsse einen Mechanismus geben, der definiert, wie diese Notlösung endet.



Als Kompromiss habe die EU schon am vergangenen Wochenende angeboten, die Übergangsphase nach dem offiziellen Austritt im März zu verlängern, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und beruft sich dabei auf ein internes Dokument der Bundesregierung über die Brexit-Verhandlungen. Die EU hatte bisher darauf beharrt, dass die Übergangsphase Ende 2020 auslaufen müsse.