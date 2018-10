Die britische Premierministerin Theresa May hält einen Durchbruch für ein Brexit-Abkommen in den nächsten Wochen für möglich. "Ein Abkommen ist machbar und jetzt ist die Zeit, es fertig zu bekommen", sagte May vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU hatte zuletzt neue konstruktive Vorschläge gefordert und angeboten, die anvisierte Übergangsphase nach dem Brexit zu verlängern. Darauf ging May nicht ein.

Die Premierministerin räumte ein, dass es immer noch Fragen wegen der EU-Forderung nach einer Garantie für offene Grenzen gebe, dem sogenannten Backstop. Bei intensiver Zusammenarbeit "in den nächsten Tagen und Wochen" sei aber eine Einigung möglich. Dies liege nicht nur im Interesse Großbritanniens, sondern auch der EU.

May informierte die anderen Staats- und Regierungschefs zum Auftakt des Gipfels in Brüssel über ihre Position. Zuvor hatte sie ein Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk geführt. Dieser hatte von der Premierministerin am Dienstag "konkrete Vorschläge" gefordert, um die wegen der Nordirland-Frage blockierten Brexit-Gespräche "aus der Sackgasse" zu holen.

"Sie wissen nicht, was sie wollen"

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich bei ihrer Ankunft in Brüssel optimistisch. Eine Einigung sei für alle Seiten besser, sagte Merkel. "Ich gehe mit dem Geist an die Sache heran, alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden."

In ihrer Regierungserklärung hatte Merkel zuvor von Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen. Beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegt, 90 Prozent seien geregelt. Es liege im Wesentlichen noch an der Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland geregelt werden solle, hatte Merkel gesagt. "Die Tücke liegt da sehr im Detail."

Wie sieht das Brexit-Abkommen aus? Das Austrittsabkommen Das Austrittsabkommen regelt das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien bis zum Ende der Übergangsfrist nach dem Brexit, also bis zum 31. Dezember 2020. In ihm wird festgelegt, wie viel Geld Großbritannien noch zu zahlen hat (gut 40 Milliarden Euro). Es wird festgehalten, dass EU-Bürgerinnen, die in Großbritannien leben, und Briten, die in der EU ansässig sind, ihre Rechte behalten. Auch zahlreiche weitere Modalitäten sind ausverhandelt. Nur bei der Notlösung, die greifen soll, wenn sich beide Seiten nicht auf ein Freihandelsabkommen und damit in der Nordirland-Frage einigen können, gibt es noch keinen Kompromiss. Zur Debatte steht, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt und Nordirland oder gesamt Großbritannien – möglicherweise befristet – in der Zollunion bleiben. Zoll- und Qualitätskontrollen sollen in den englischen und nordirischen Häfen erfolgen, was von der nordirischen Partei DUP bisher abgelehnt wird. Dies muss geklärt werden, bevor das Abkommen vom EU-Rat und dem britischen Parlament abgesegnet werden kann. Das künftige Freihandelsabkommen In einer parallel zum Austrittsabkommen beschlossenen politischen Erklärung soll der Rahmen des künftigen Freihandelsabkommens festgelegt werden. Das Abkommen selbst wird erst während der zweijährigen Übergangsfrist nach dem formalen EU-Austritt verhandelt. Aber beide Seiten wollen schon jetzt wissen, auf was sie sich in Zukunft einlassen. Heißt: Wie eng bleibt Großbritannien mit der EU verbunden? Davon hängt auch ab, wie das Problem der grünen Grenze auf der irischen Insel geregelt wird. Fraglich ist dabei, ob die EU auf den Wunsch der britischen Regierung eingehen wird, eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur bei Gütern zu gestatten, oder darauf besteht, dass sich der Binnenmarkt grundsätzlich auf Güter, Dienstleistungen, Kapital und Freizügigkeit der Personen bezieht und dies nicht getrennt werden kann. Das Freihandelsabkommen selbst kann erst ausgehandelt werden, wenn Großbritannien nach dem 29. März 2019 und nach dem Brexit ein sogenannter Drittstaat geworden ist. Parallel zum Freihandelsabkommen werden mehrere Drittstaatenabkommen vereinbart, die andere Bereiche wie Sicherheit, Flugverkehr und außenpolitische und militärische Zusammenarbeit regeln sollen.

Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite zeigte sich zum Gipfelauftakt dagegen unzufrieden mit der britischen Verhandlungsführung. "Sie wissen nicht, was sie wollen, das ist das Problem", sagte sie. Von einem raschen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen gehe sie nicht aus: "Das Drama ist noch nicht im letzten Akt."

Ein Austrittsabkommen soll das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 regeln. Offiziell verlässt Großbritannien am 29. März 2019 die EU. In dem Zeitraum dazwischen soll es eine Übergangsphase geben, in der – sollte es dazu eine Einigung geben – ein Freihandelsabkommen gelten soll. Auch in dieser Phase könnten die Verhandlungen zu Nordirland weitergehen. Sollte es auch dann keine Einigung geben, soll nach 2020 eine Notlösung greifen. Nordirland könnte dann im EU-Binnenmarkt bleiben, um eine harte Grenze zu Irland zu vermeiden.

Nach den Worten von EU-Chefunterhändler Michel Barnier muss eine Übereinkunft bis spätestens Dezember erzielt werden, um einen ungeordneten Brexit noch zu vermeiden. Gelinge dies nicht, bleibe nicht genug Zeit für die nötigen Ratifizierungen durch das Parlament in London und das Europäische Parlament vor dem Austrittsdatum 29. März, hatte Barnier am Dienstag gesagt.