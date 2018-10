Ein prominent besetzter Vierer-Gipfel in Istanbul berät am Samstag über die Zukunft des Bürgerkriegslandes Syrien. In der Stadt am Bosporus treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. UN-Vermittler Staffan de Mistura wird den vier Politikern über die aktuelle Situation in Syrien berichten.

Die vier Länder wollen insbesondere über die Lage in Idlib im Nordwesten Syriens sprechen. Die Stadt wird noch von den Rebellen gehalten. Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen haben eine entmilitarisierte Pufferzone errichtet. Sie wollen damit eine Offensive der Regierung verhindern.

Auf dem Gipfel soll es zudem darum gehen, den festgefahrenen politischen Prozess wieder anzustoßen. Alle bisherigen Friedensgespräche unter Leitung der UN sind gescheitert. Auch ein im vergangenen Januar beschlossenes Verfassungskomitee mit Vertretern von Regierung und Opposition ist bislang nicht gebildet worden.

Dieses Verfassungskomitee ist nach Ansicht des scheidenden UN-Sonderbeauftragten de Mistura eine ernsthafte Herausforderung. Das sagte der Diplomat dem UN-Sicherheitsrat in einer Sitzung nach Ende seiner Syrien-Reise. De Mistura bemüht sich derzeit darum, die Gründung des Komitees in die Wege zu leiten, ehe er Ende November sein Amt abgibt.

Der 71-Jährige hatte vor anderthalb Wochen überraschend angekündigt, seinen Posten aus persönlichen Gründen abzugeben. Über mehr als vier Jahre hatte er erfolglos versucht, den blutigen Konflikt durch Verhandlungen zu lösen.

Der Ausschuss soll Vertreter der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad, der Opposition sowie neutraler Gruppen enthalten. Die syrische Regierung hatte die Verfassung am Mittwoch aber als souveräne Angelegenheit bezeichnet und erklärt, Fragen dazu würden von den Syrern allein und ohne ausländische Einmischung entschieden.

Der Chefunterhändler des wichtigsten syrischen Oppositionsbündnisses glaubt an Frieden in Syrien nur nach einem Rücktritt von Assad. "Es ist unmöglich, dass ein Mensch, der Syrien zerstört hat und für den Tod vieler Syrer verantwortlich ist, bleibt", sagte Nasr al-Hariri am Freitag in Moskau. Nach Ansicht von Hariri behindert die syrische Regierung die Bildung der Verfassungskommission.