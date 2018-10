In Kürze könnte endlich ein erster Vertragsentwurf über die Konditionen von Großbritanniens EU-Austritt stehen, heißt es aus Brüssel. Doch nun hat Ex-Brexit-Minister David Davis die Kabinettsmitglieder aufgerufen, gegen das nahende Verhandlungsergebnis zu rebellieren. In einem Artikel für die Sunday Times warf Davis der Premierministerin Theresa May vor, einen "fehlerhaften" Plan zum Verbleib Großbritanniens in einer Zollunion voranzutreiben, den er als "völlig inakzeptabel" bezeichnete. Davis forderte die Regierungsmitglieder auf, "ihre kollektive Autorität" geltend zu machen.

Der als Brexit-Hardliner bekannte Davis bezieht sich auf einen der letzten großen Streitpunkte der Verhandlungen: Die Grenze zwischen Nordirland und Irland muss offen bleiben, so sieht es das Karfreitagsabkommen von 1998 vor, das den Nordirlandkonflikt beendete. Doch mit dem Austritt Großbritanniens würden Zollkontrollen an der zukünftigen EU-Außengrenze auf der irischen Insel nötig werden, falls es bis Ende 2020 keine Einigung über ein Freihandelsabkommen gibt. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass Großbritannien in diesem Fall in einer Zollunion mit der EU bleiben soll – Regierungschefin May hatte eigentlich versichert, dass dies nicht passiert. Die Mitgliedschaft in der Zollunion solle zwar zeitlich begrenzt werden. Britischen Medienberichten zufolge ist May aber bereit, auf ein festes Enddatum im Vertrag zu verzichten. Die Befürworter eines harten Brexits wie Davis sind deshalb misstrauisch, dass aus der Zollunion ein dauerhaftes Arrangement werden könnte.

Davis schreibt, die Regierung verhandle auf der Grundlage "einsetzender Panik", die Strategie der Regierung habe "fundamentale Mängel". Sein Artikel für die Sunday Times erscheint zu einem kritischen Zeitpunkt. Am Mittwochabend beginnt ein EU-Gipfel, auf dem das Verhandlungsergebnis zum Austrittsvertrag diskutiert und weitgehend abgesegnet werden könnte. Am Dienstag tritt das britische Kabinett zusammen. Laut Sunday Times erwarten mindestens neun Regierungsmitglieder, dass May ihren Kurs ändert.

Labour-Abgeordnete wollen May unterstützen

Der Premierministerin droht aber nicht nur Ärger seitens ihrer Kabinettsmitglieder. Sie muss auch eine Mehrheit im Parlament hinter sich bringen, die für den Austrittsvertrag stimmt. Nun leisten ihr mehrere Labour-Abgeordnete Beistand: Dem Independent sagten sie, für Mays Brexit-Abkommen stimmen zu wollen, wenn die Alternative ein EU-Austritt ohne Abkommen sei. Ein solcher Brexit wäre ein Desaster für die Wähler, außerdem würden sie deren Reaktion fürchten, sollten sie den Brexit blockieren, begründeten sie ihre Ankündigung.

Die Abgeordneten sagten, sie würden May auch dann unterstützen, falls Labour-Chef Jeremy Corbyn seiner Partei vorgebe, gegen den Vertrag zu stimmen. Ihrer Aussage zufolge könnten 15 Abgeordnete bereit sein, sich gegen Corbyn zu stellen. Das könnte im Parlament genug Unterstützung für May bedeuten, falls nur wenige Abgeordnete der Regierungskoalition dagegen stimmen.