Donald Trumps Friedensappelle hielten keine 24 Stunden. Nur für einen Moment nach dem mörderischen Anschlag eines weißen Rechtsextremisten auf Besucher einer Synagoge in Pittsburgh und im Angesicht der zwölf Briefbomben, die ein Trump-Fanatiker an elf politische Gegner des Präsidenten verschickt hatte, rief Trump die Amerikaner auf "zueinanderzufinden". Nur einen kurzen Augenblick sprach er so, wie es sich für ein Staatsoberhaupt gehört.

Doch die Rolle des Versöhners liegt ihm und behagt ihm nicht. Darum tat er postwendend wieder das, was er am liebsten tut und wofür er sich nicht verstellen muss: aufhetzen und spalten. Trump eilte in den Wahlkampfring und keilte wie üblich wütend aus – gegen seine Kritiker, gegen die ihm verhassten liberalen Medien, gegen die oppositionellen Demokraten. Letztere beschuldigte er – zumindest zwischen den Zeilen –, sich über den Briefbomber klammheimlich zu freuen und die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter ein Republikaner und Trump-Anhänger ist, im Wahlkampf auszuschlachten.

In einer Woche werden in den Vereinigten Staaten sämtliche 435 Abgeordneten sowie 35 der insgesamt 100 Senatoren und Senatorinnen neu gewählt. Doch es dreht sich bei dieser Wahl nicht allein darum, welche Partei am Ende das Repräsentantenhaus und den Senat gewinnt, Republikaner oder Demokraten. Es steht am 6. November viel mehr auf dem Spiel: die Zivilität der politischen Klasse und der amerikanischen Gesellschaft, kurzum: die Zukunft der abgrundtief gespaltenen Nation.

Die Vereinigten Staaten waren schon immer unvereinigt. Bis aufs Blut und unter gewaltigen Opfern stritten ihre Bürger zum Beispiel über die Unabhängigkeit von Großbritannien, über die Fundamente der Verfassung, über die Abschaffung der Sklaverei und der Rassenungleichheit, über die Zahl und Herkunft der Einwanderer, über die vielen Kriege.



Familiäre Schweigepflicht

Aber irgendwie fanden die Amerikaner trotzdem immer wieder zusammen, auch weil die Parteien, weil die meisten Politiker und vor allem weil auch die im Weißen Haus regierenden Präsidenten Brücken zu schlagen wussten.

Doch der Firnis der Gesellschaft ist dünn, der Zusammenhalt wird immer brüchiger. Republikaner und Demokraten, Liberale und Konservative, Linke und Rechte haben immer weniger Berührungspunkte. Sie leben in getrennten Welten und wohnen vorzugsweise dort, wo sie in ihrer Nachbarschaft auf möglichst viele Gleichgesinnte treffen. Die meisten Amerikaner haben immer weniger Verständnis, Toleranz und Geduld für Andersdenkende. Und die Mehrheit sagt heute, sie hätte ein großes Probleme damit, wenn eines ihrer Kinder einen Sohn oder eine Tochter aus einer Familie heiraten würde, die politisch anders ticke.

Längst hat die Polarisierung das Privatleben erfasst. So verordneten sich zum Beispiel nach Trumps Wahl etliche Familien eine Schweigepflicht während des traditionellen Thanksgiving-Fests. Über dem Truthahnbraten sollte im Kreise der Verwandtschaft nicht über Politik geredet werden, die Angst vor einem unheilbaren Zerwürfnis war zu groß.

Diese dramatische Zuspitzung liegt nicht nur, aber doch zu einem großen Teil an Donald Trump. Denn der 45. Präsident ist Amerikas oberster Hetzer. Man muss es an dieser Stelle einmal deutlich sagen: Trump ist ein Aufwiegler, ein Zerstörer, er hat schlichtweg einen schlechten Charakter.