US-Präsident Donald Trump hat in der juristischen Auseinandersetzung mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels einen Erfolg erzielt. Ein Bundesrichter in Los Angeles wies eine Verleumdungsklage der Darstellerin gegen Trump ab. Ein Tweet des Präsidenten über Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, sei durch die Redefreiheit gedeckt, begründete Richter S. James Otero die Entscheidung.

Trump hatte im April über Twitter Angaben von Clifford zurückgewiesen, wonach sie im Jahr 2011 durch Androhung von Gewalt davon abgehalten werden sollte, über eine angebliche sexuelle Beziehung zu Trump zu sprechen. Eine Phantomzeichnung des Mannes, der Clifford bedroht haben soll, sei "totaler Beschiss", hatte der US-Präsident getwittert. Das Porträt zeige einen "nicht existenten Mann".

Clifford sah sich durch den Tweet öffentlich verleumdet. Richter Otero erklärte dagegen, bei dem Tweet habe es sich nur um eine "rhetorische Überspitzung" gehandelt, wie sie im politischen und öffentlichen Diskurs in den USA üblich sei. Der Richter verurteilte Clifford dazu, Trumps Anwaltskosten zu übernehmen. Trumps Anwalt Charles Harder nannte die Abweisung der Klage einen "totalen Sieg" für seinen Mandanten. Cliffords Anwalt Michael Avenatti kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Er sei zuversichtlich, dass die Entscheidung aufgehoben werden wird.

Clifford unterschrieb Schweigeerklärung

Clifford behauptet, 2006 mit dem damals verheirateten Trump eine Affäre gehabt zu haben, was dieser bestreitet. In der Klage gab die 39-Jährige an, sie habe im Mai 2011 zugesagt, mit einem Magazin über ihr Verhältnis zu Trump zu sprechen. Sie und ihre Tochter seien daraufhin von einem Mann bedroht worden, der ihr gesagt habe: "Lass Trump in Ruhe. Vergiss die Story." Nach Trumps Wahl zum US-Präsidenten habe sie ein Phantombild des Mannes anfertigen lassen und dieses Bild am 17. April 2018 veröffentlicht. Am Tag darauf schrieb Trump den Tweet, an dem Clifford Anstoß nahm. Sie warf Trump in der Klage vor, sie der Lüge und der Falschbeschuldigung bezichtigt zu haben. Der Tweet sei daher "falsch und verleumderisch".



Im Zentrum des Rechtsstreits steht ein Schweigegeld-Deal vor der Präsidentschaftswahl 2016: Damals unterzeichnete Clifford eine Vereinbarung mit Trumps Anwalt Michael Cohen, in der sie sich verpflichtete, nicht über die angeblichen Kontakte zu sprechen. Im Gegenzug zahlte Cohen ihr 130.000 Dollar. Clifford will aus der Schweigevereinbarung aussteigen und ist deswegen vor Gericht gezogen – dieses Verfahren läuft noch. Cliffords Anwalt sagte, diese Klage seiner Mandantin gegen Trump und Cohen sei von dem jetzigen Beschluss nicht betroffen.

Cohen hatte zugegeben, Clifford kurz vor der Präsidentschaftswahl aus eigenen Mitteln bezahlt zu haben. Er hatte angegeben, dass Trumps Wahlkampfteam weder direkt noch indirekt an der Zahlung beteiligt gewesen sei. Trump wiederum hatte zunächst bestritten, von der Zahlung gewusst zu haben. Später räumte er aber ein, seinem Anwalt die Summe erstattet zu haben. "Das Abkommen wurde dazu genutzt, falsche und erpresserische Aussagen von ihr über eine Affäre zu stoppen, obwohl sie bereits ein detailliertes Schreiben unterzeichnet hat, in dem sie zugibt, dass es keine Affäre gab", schrieb Trump dazu auf Twitter. "Geld aus dem Wahlkampf oder Wahlspenden haben dabei keine Rolle gespielt."

Die Sache ist brisant, weil das Schweigegeld einen Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellen könnte. Das Justizministerium untersucht derzeit Cohens Beteiligung an Schweigegeldzahlungen, um peinliche Berichte über den damaligen Kandidaten Trump vor der Präsidentenwahl 2016 zu verhindern. Dabei geht es vor allem darum, ob Geld aus Trumps Wahlkampfkasse zweckentfremdet wurde.