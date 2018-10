Saudi-Arabien erwägt Medienberichten zufolge, einen gewaltsamen Tod des verschwundenen regierungskritischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi einzuräumen. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete, Saudi-Arabien bereite einen Bericht vor, demzufolge Chaschukdschi während eines schief gelaufenen Verhörs bei einem Entführungsversuch gestorben sei.

CNN beruft sich bei seinem Bericht auf zwei Quellen. Eine davon hob hervor, der saudiarabische Bericht sei noch nicht abgeschlossen und könne noch umgeschrieben werden. Die zweite Quelle sagte, in dem Bericht dürfte festgehalten werden, dass die gegen Chaschukdschi gerichtete Operation ohne Genehmigung der Regierung abgelaufen sei – und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Auch die Zeitungen Wall Street Journal und New York Times berichteten, das Königreich erwäge zu erklären, Chaschukdschi sei versehentlich während eines Verhörs getötet worden.

Von Chaschukdschi fehlt jedes Spur, seit er am 2. Oktober das saudiarabische Konsulat in Istanbul besuchte. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass der Journalist und Regierungskritiker in dem Gebäude von Agenten seines Heimatlandes ermordet wurde. Saudi-Arabien bestreitet dies. Am Montag, knapp zwei Wochen nach Chaschukdschi Verschwinden, durchsuchten türkische Ermittler das Konsulat.