Saudi-Arabien hat jegliche Mitschuld am Verschwinden des Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi bestritten und sieht sich durch "falsche Anschuldigungen" in schlechtes Licht gerückt. Über Medien verbreitete "Lügen", wonach man den eigenen Staatsbürger habe ermorden lassen, seien vollkommen haltlos, hieß es in einer auf Twitter veröffentlichten Serie von Stellungnahmen des saudischen Innenministeriums. Die Regierung des Königreichs sei "ihren Prinzipien, Regeln und Traditionen verpflichtet" und handele "im Einklang mit internationalen Gesetzen und Abkommen".

Chaschukdschi hatte am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für seine geplante Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seither wird der Journalist vermisst. Türkische Regierungs- und Geheimdienstkreise streuen seit Tagen die These, dass Chaschukdschi im Konsulat ermordet wurde. Die Washington Post berichtete, türkische Regierungsvertreter hätten ihre US-Kollegen darüber informiert, dass sie über Ton- und Videoaufnahmen aus dem Konsulat verfügten. Diese belegten angeblich, dass saudische Sicherheitskräfte Chaschukdschi dort getötet und seine Leiche zerstückelt hätten.

In der nun verbreiteten Stellungnahme aus Riad lobt das saudische Innenministerium die Zusammenarbeit mit den "Brüdern in der Türkei" in der gemeinsamen Ermittlungsgruppe zum Fall Chaschukdschi und über "andere offizielle Kanäle". Medien dürften allein über Fakten berichten und weder die Ermittler noch die Justiz in ihrem Versuch behindern, "die volle Wahrheit über das Verschwinden des Bürgers Dschamal Chaschukdschi" herauszufinden, forderte das Ministerium.



US-Präsident Donald Trump will mit dem saudischen König Salman über den Fall sprechen. Er habe bislang Salman noch nicht angerufen, werde das aber bald tun, sagte Trump. "Das ist ein sehr ernstes Thema und wir sehen es uns ernsthaft an."