Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Saudi-Arabien aufgefordert, Beweise für den Verbleib des verschwundenen Journalisten Dschemal Chaschuqdschi vorzulegen. Er verfolge persönlich den Fortgang der Ermittlungen, in die neben Polizei und Justiz auch der Geheimdienst eingeschaltet sei, sagte Erdoğan bei einem Besuch in Budapest. Das Königreich könne sich nicht damit herausreden, dass Chaschukdschi in das Konsulat in Istanbul herein- und später auch wieder herausgegangen sei.

Die türkische Polizei geht nach Angaben aus Ermittlerkreisen inzwischen davon aus, dass der prominente Journalist im Konsulat ermordet wurde. Ein saudiarabischer Vertreter wies dies als haltlos zurück.

Der 59 Jahre alte Journalist und Regimekritiker Chaschukdschi wird nun schon seit fast einer Woche vermisst. Er betrat das saudi-arabische Konsulat in Istanbul, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Nach türkischer Darstellung verließ er es nicht wieder. Dem haben Vertreter der Regierung in Riad widersprochen. Seine Verlobte wartete nach eigenen Angaben stundenlang vor dem Eingang auf ihn.

Medien und Freunde berichteten daraufhin unter Berufung auf türkische Ermittler und Regierungskreise, Chaschukdschi sei ermordet worden. Saudi-Arabien wies die Vorwürfe zurück. Saudi-Arabien hatte erklärt, Chaschukdschi sei erst nach dem Verlassen des Konsulats verschwunden.

Das Außenministerium in Ankara bestellte seitdem zum zweiten Mal den Botschafter des arabischen Königreiches ein. Ihm sei deutlich gemacht worden, dass eine lückenlose Zusammenarbeit bei den Ermittlungen erwartet werde, sagte ein Regierungsvertreter. CNN Türk berichtete unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass die türkischen Behörden außerdem Erlaubnis beantragt hätten, um das Konsulat zu durchsuchen.

Proteste vor saudischem Konsulat

Vor dem Konsulat versammelten sich am Montag Unterstützer Chaschukdschis und forderten Aufklärung. Sie hielten Schilder hoch mit der Aufschrift: "Freiheit für Journalist Dschamal Chaschukdschi". Unter den Demonstranten war auch die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman, die Saudi-Arabien Terror gegen seine eigenen Bürger vorwarf.



Die der türkischen Regierung nahe stehende Zeitung Sabah meldete, Spezialisten der Istanbuler Polizei und des Geheimdienstes MIT ermittelten in dem Fall. Sie gingen demnach davon aus, dass Chaschukdschi ermordet und zwei Stunden nach Betreten des Konsulats in einem schwarzen Kleinbus mit verdunkelten Fensterscheiben herausgebracht worden sei.

Die Ermittler konzentrierten sich dem Bericht zufolge auf den Kleinbus und fünf weitere diplomatische Fahrzeuge, die das Gebäude in der kritischen Zeit verlassen hätten. Sie versuchten, die Insassen zu identifizieren. Das Spezialteam gehe auch davon aus, dass der saudi-arabische Geheimdienst in den Fall verwickelt sei.



Chaschukdschi war im vergangenen Jahr wegen seiner kritischen Berichterstattung ins Visier der saudi-arabischen Staatsmacht geraten und nach Washington geflohen. Der Journalist war zwischenzeitlich auch Medienberater für einige Mitglieder der Königsfamilie in Saudi-Arabien. Er schrieb auch unter dem englisch transkribierten Namen Jamal Khashoggi für die Washington Post.