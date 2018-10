Gerade mal 15 Minuten hat sich Theresa May Zeit genommen, um auf dem EU-Gipfel ihre Sicht der Brexit-Verhandlungen zu präsentieren. 15 Minuten vor den 27 Staats- und Regierungschefs der EU, in denen sie die Fortschritte betonte, den guten Willen zur Einigung lobte und in Aussicht stellte, eine längere Übergangsphase Großbritanniens in der EU zu erwägen. Ihre Amtskollegen stellten keine Fragen – eine Diskussion mit May war gar nicht erst vorgesehen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bemerkte anschließend, dass zumindest Mays Körpersprache "optimistischer" gewesen sei als in der Vergangenheit.

15 Minuten – und wenig Neues. Angesichts der verfahrenen Situation in den Brexit-Verhandlungen ist das ein beeindruckend knapper Kurzvortrag gewesen. Auch wenn die Stimmung in der Runde freundlich gewesen sei, wie der niederländische Premier Mark Rutte bemerkte: Mays Auftritt hat nicht wenige Personen im Raum ratlos zurückgelassen: Sebastian Kurz, Kanzler von Österreich, das zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, bemerkte nach den Beratungen: "Ich muss ehrlich zugeben: Vieles davon war uns bekannt." EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte noch am Wochenanfang von May "konkrete Vorschläge" gefordert.

Keine neuen Vorschläge

Doch May lieferte nicht. Dementsprechend zurückhaltend waren auch die offiziellen Reaktionen. Alle Seiten beteuern zwar, dass eine Einigung noch in diesem Jahr möglich sei. Aber ein weiterer Gipfel im November, den die Staats- und Regierungschefs Großbritannien noch vor einem Monat in Aussicht gestellt hatten, soll nun doch erst stattfinden, wenn es größere Fortschritte gibt.

Das Problem ist nur: Es liegen keine neuen Vorschläge der britischen Regierung vor. Zugleich tickt die Brexit-Uhr, am 29. März 2019, also in weniger als sechs Monaten, verlässt das Königreich die EU. Und falls es bis dahin kein Austrittsabkommen gibt, wird es tatsächlich ein harter Brexit mit allen kaum absehbaren politischen und wirtschaftlichen Folgen.

Ende vergangener Woche waren die Brexit-Unterhändler in Brüssel noch recht optimistisch. Sie dachten, sie würden sich über das Wochenende auf ein rechtlich bindendes Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien einigen. Vor allem hatten sie gehofft, eine Lösung für die noch immer ungeklärte Grenzfrage zwischen Irland (EU-Mitglied) und Nordirland (ab März 2019 kein EU-Mitglied mehr) gefunden zu haben. Doch am Wochenende machten die Briten überraschend einen Rückzieher.



Wie sieht das Brexit-Abkommen aus? Das Austrittsabkommen Das Austrittsabkommen regelt das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien bis zum Ende der Übergangsfrist nach dem Brexit, also bis zum 31. Dezember 2020. In ihm wird festgelegt, wie viel Geld Großbritannien noch zu zahlen hat (gut 40 Milliarden Euro). Es wird festgehalten, dass EU-Bürgerinnen, die in Großbritannien leben, und Briten, die in der EU ansässig sind, ihre Rechte behalten. Auch zahlreiche weitere Modalitäten sind ausverhandelt. Nur bei der Notlösung, die greifen soll, wenn sich beide Seiten nicht auf ein Freihandelsabkommen und damit in der Nordirland-Frage einigen können, gibt es noch keinen Kompromiss. Zur Debatte steht, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt und Nordirland oder gesamt Großbritannien – möglicherweise befristet – in der Zollunion bleiben. Zoll- und Qualitätskontrollen sollen in den englischen und nordirischen Häfen erfolgen, was von der nordirischen Partei DUP bisher abgelehnt wird. Dies muss geklärt werden, bevor das Abkommen vom EU-Rat und dem britischen Parlament abgesegnet werden kann. Das künftige Freihandelsabkommen In einer parallel zum Austrittsabkommen beschlossenen politischen Erklärung soll der Rahmen des künftigen Freihandelsabkommens festgelegt werden. Das Abkommen selbst wird erst während der zweijährigen Übergangsfrist nach dem formalen EU-Austritt verhandelt. Aber beide Seiten wollen schon jetzt wissen, auf was sie sich in Zukunft einlassen. Heißt: Wie eng bleibt Großbritannien mit der EU verbunden? Davon hängt auch ab, wie das Problem der grünen Grenze auf der irischen Insel geregelt wird. Fraglich ist dabei, ob die EU auf den Wunsch der britischen Regierung eingehen wird, eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur bei Gütern zu gestatten, oder darauf besteht, dass sich der Binnenmarkt grundsätzlich auf Güter, Dienstleistungen, Kapital und Freizügigkeit der Personen bezieht und dies nicht getrennt werden kann. Das Freihandelsabkommen selbst kann erst ausgehandelt werden, wenn Großbritannien nach dem 29. März 2019 und nach dem Brexit ein sogenannter Drittstaat geworden ist. Parallel zum Freihandelsabkommen werden mehrere Drittstaatenabkommen vereinbart, die andere Bereiche wie Sicherheit, Flugverkehr und außenpolitische und militärische Zusammenarbeit regeln sollen.

Vor allem haken die Verhandlungen an der Notlösung, auch Backstop genannt. Es ist ein Szenario, das im besten Fall gar nicht eintreten soll: Was passiert, wenn sich Großbritannien und die EU in der knapp zweijährigen Übergangsfrist nach März kommenden Jahres nicht auf neue Handelsbeziehungen einigen können? Gibt es dann trotzdem den harten Brexit – und neue Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland? Oder gibt es eine Lösung, die eine offene Grenze garantiert?