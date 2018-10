Ein weiterer Kandidat will die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker antreten: Der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb hat in einem Schreiben an Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP) angekündigt, sich um das Amt des Kommissionspräsident bewerben zu wollen.



Damit fordert Stubb Manfred Weber heraus. Weber, der aus Niederbayern stammt und sowohl Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament als auch stellvertretender CSU-Vorsitzender ist, hatte bereits im September seine Kandidatur als Spitzenkandidat der Konservativen und damit für die Kommissionspräsidentschaft bekannt geben. Bislang war er der einzige Bewerber für das Amt. Der Franzose Michel Barnier, der die EU-Kommission in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien vertritt, hatte am Freitag seinen Verzicht auf die Kandidatur mitgeteilt.

Stubb legte in seinem Bewerbungsschreiben die Beweggründe für seine Kandidatur dar: Er halte es derzeit für wichtiger denn je, sich für europäische Werte einzusetzen. Mit schwindendem Einfluss der USA und Großbritanniens sei der "Moment Europas" gekommen. Er wolle Europa dazu drängen, das Machtvakuum zu füllen, dass durch die "freiwillige Marginalisierung" der beiden Länder in der Weltpolitik entstanden sei.



Weltexklusiv und auf Deutsch: 3 Fragen an den Mann, der Kommissionpräsident werden will. Alexander Stubb @alexstubb war Finnalnds Premierminister und kündigt heute an, gegen Manfred Weber um die EVP-Spitzenkandidatur anzutreten.



Von 2008 bis 2011 hatte der heute 50-Jährige das Amt des finnischen Außenministers inne, 2014 wurde er nach dem Rücktritt von Jyrki Katainen Ministerpräsident, 2016 dann Finanzminister. Seit vergangenem Jahr ist Stubb einer der Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg. Stubb hat in South Carolina, Brüssel und London studiert, neben Finnisch und Schwedisch spricht er Englisch, Französisch und Deutsch.



Am 8. November will die EVP in Helsinki entscheiden, wer den Wahlkampf vor der Europawahl im Mai 2019 führen wird. Sollte die Europäische Volkspartei wie erwartet stärkste Fraktion im Europaparlament werden, sind die Aussichten des Spitzenkandidaten für den Vorsitz der Kommission gut. Zwingend ist es allerdings nicht, dass der Kandidat der stärksten Fraktion zum Kommissionspräsident gewählt wird. Im Februar hatten die EU-Staats- und Regierungschefs daran erinnert, dass es "keinen Automatismus" für die Vergabe dieses Postens gebe. Den Regierungs- und Parteichefs obliegt das Vorschlagsrecht. Für die Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens die Hälfte der Stimmen im EU-Parlament erhalten.