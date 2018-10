Vor der Europawahl im Mai wollen die Regierungen der EU-Staaten den Kampf gegen Hackerangriffe und Desinformation verstärken. Auf ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen die 28 EU-Regierungen, dass Parteien finanziell bestraft werden sollen, wenn sie gezielt falsche Informationen zur Destabilisierung verbreiten. Das geht aus der Gipfel-Erklärung hervor. Durchgesetzt werden könnte dies durch die Zahlungen, die Parteien für den Europawahlkampf und als Fraktionen im Europäischen Parlament erhalten.

Hintergrund ist die Sorge vor einer Manipulation der Wahlen durch ausländische Staaten, wie dies bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien und der Präsidentenwahl 2016 in den USA vermutet wurde. Die EU-Regierungen beauftragten die EU-Kommission, bis Ende des Jahres Vorschläge vorzulegen. Der Beschluss kann politisch heikel sein, weil zum einen nicht geklärt ist, was genau Desinformationen sind, die sanktioniert werden könnten. Zum anderen könnte dies theoretisch auch Parteien treffen, die etwa sehr eng mit der russischen Regierungspartei zusammenarbeiten, aber in EU-Staaten in Regierungsverantwortung sind. Dies betrifft zum Beispiel rechtspopulistische Parteien in Italien und Österreich.

In der Gipfel-Erklärung verurteilen die EU-Regierungen zudem die Hackerangriffe gegen die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in den Niederlanden, für die auch die Bundesregierung Russland verantwortlich macht. Die EU soll ihre Abwehrmöglichkeiten gegen solche Angriffe ausbauen und den Datenaustausch zwischen den EU-Staaten verstärken.



Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt, in Deutschland wird am 26. Mai abgestimmt. Bereits im September haben sich große Internetkonzerne wie Google und Facebook dazu verpflichtet, verstärkt gegen Falschinformationen vorzugehen. Dies solle "zu einer transparenten, fairen und vertrauenswürdigen Onlinekampagne im Vorfeld der Europawahlen im Frühjahr 2019 beitragen", sagte die zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel.