US-Präsident Donald Trump hat öffentlich die Professorin Christine Blasey Ford verspottet, die seinem Wunschkandidaten für das Amt eines Richters am Supreme Court, Brett Kavanaugh, versuchte Vergewaltigung vorwirft. Bei einem Wahlkampfauftritt in Southaven im Bundesstaat Mississippi machte Trump Witze darüber, dass Ford sich nicht an alle Details der fraglichen Nacht erinnern kann.

"Wie sind Sie nach Hause gekommen?" – "Ich kann mich nicht erinnern." – "Wie viele Jahre ist es her?" – "Ich kann mich nicht erinnern." – "Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht", imitierte er die Psychologieprofessorin während ihrer Anhörung vor dem Senat. Und weiter: "Aber ich hatte ein Bier – das ist das Einzige, woran ich mich erinnere."

Bislang hatte Trump sich mit Blick auf Ford sehr zurückgehalten und sie nach ihrer Anhörung im Senat sogar als "sehr glaubwürdige Zeugin" bezeichnet – zugleich aber erklärt, dass er Kavanaughs Dementi Glauben schenke.



Ein Anwalt Fords kritisierte Trump scharf für diesen Auftritt. Der Präsident habe eine "bösartige, abscheuliche und seelenlose Attacke" auf seine Mandantin losgelassen, twitterte der Jurist Michael Bromwich. Ford habe sich mit "bemerkenswerter Courage" profiliert, Trump jedoch stehe für ein "Profil der Feigheit".



Kongresswahl könnte Kräfteverhältnisse ändern

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass Kavanaugh nach der Überprüfung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe durch das FBI vom Senat bestätigt wird. Der Fall zeige aber, dass junge Männer heutzutage in beängstigenden Zeiten lebten, sagte er. "Mein ganzes Leben lang hieß es, man ist solange unschuldig, bis die Schuld bewiesen wurde. Aber jetzt ist man schuldig, bis die Unschuld bewiesen wurde." Dies beunruhige ihn.

Dem konservativen Richterkandidaten für das oberste US-Gericht, Kavanaugh, wird inzwischen von drei Frauen vorgeworfen, sich ihnen gegenüber sexuell übergriffig verhalten zu haben. Die Übergriffe sollen bereits vor Jahrzehnten stattgefunden haben. Kavanaugh weist die Vorwürfe zurück. Das FBI untersucht die Vorwürfe derzeit.



Der Senat wollte baldmöglichst über eine Bestätigung Kavanaughs für das Richteramt am obersten Gericht abstimmen. Schon Anfang November finden Kongresswahlen statt. Wie die Wahl ausgeht, ist noch offen – ein Machtwechsel im Senat zugunsten der Demokraten ist nicht ausgeschlossen. Sollten diese die Mehrheit in der Kammer übernehmen, könnten sie die auf Lebenszeit geltende Ernennung Kavanaughs und damit eine auf Jahrzehnte angelegte konservative Ausrichtung des obersten Gerichts verhindern.