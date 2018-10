Bei der Anhörung von Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des Senats wollten die Republikaner den Anschein vermeiden, sie hätten nichts dazugelernt. Anstatt selbst die Fragen zu stellen – wie vor Jahren bei der Anhörung von Anita Hill – überließen sie die unangenehme Aufgabe lieber einer Staatsanwältin, die eigens für die Befragung eingeflogen worden war. Der Mehrheitsführer Mitch McConnell nannte sie eine "weibliche Assistentin". Die Anhörung der schwarzen Anita Hill vor 27 Jahren, die dem Supreme Court-Kandidaten Clarence Thomas sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatte, durch weiße, männliche Senatoren hatte bei vielen Frauen einen unguten Nachgeschmack hinterlassen. Fords Aussagen, der Anwärter auf das Amt eines Richters am Supreme Court, Brett Kavanaugh, habe sie als 17-Jähriger während einer Studentenparty versucht zu vergewaltigen, bezeichneten die Senatoren als "eindrucksvoll" und "stark". Selbst auf eine erneute Prüfung durch das FBI ließ man sich ein.

Eine Woche später aber stehen die Republikaner dennoch hinter ihrem Kandidaten, Kavanaugh hat deshalb gute Chancen an diesem Wochenende zum Richter auf Lebenszeit zu werden. "Seit Anita Hill hat sich das Verhältnis der republikanischen Partei zu den Frauen im Land kein bisschen verändert", sagt deshalb Meghan Milloy, selbst Republikanerin und Mitglied der Organisation Republican Women for Progress, die für eine Erneuerung in der Partei kämpft.

Zwar waren es einst die Republikaner, die sich als erste große Partei für das Frauenwahlrecht einsetzten und sich an die Seite der Suffragetten stellten. Seitdem aber hat sich die Partei nach Meinung von Kritikerinnen zu wenig um die Wählerinnen bemüht. Im Gegenteil. Mit ihrer meist kompromisslosen Einstellung zu Themen wie Abtreibung und Mutterschutz habe die Partei hingenommen, dass sich die weiblichen Mitglieder immer weiter "entfremdeten", sagt Milloy. Mit der Folge dass die US-Amerikanerinnen seit den achtziger Jahren ausnahmslos mehrheitlich für die Demokraten gestimmt haben. 2012 hatte die Parteiführung das Problem in einer Grundsatzanalyse selbst erkannt und beschlossen, die Republikaner müssten ihr Verhältnis zu den Frauen im Land verbessern. "Die Wahrheit aber ist, dass es seitdem schlimmer geworden ist", meint Milloy.



Starke Frauen in der Partei hätten Trump vermieden

Vor allem der Wahlsieg Donald Trumps hat das Verhältnis zwischen der Partei und den Frauen im Land nachhaltig belastet. Rund ein Dutzend Frauen hatten dem damaligen Präsidentschaftskandidaten vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Doch selbst als Audioaufnahmen auftauchten, auf denen Trump abfällig über Frauen sprach und sich mit sexuellen Übergriffen brüstete, irritierte das die Parteiführung nur kurz. Wenige Wochen später standen sie fest hinter ihrem Kandidaten. "Das hat der Partei die Glaubwürdigkeit gekostet bei vielen Frauen", meint Kelly Dittmar vom Center for American Women and Politics an der Rutgers Universität.

Zudem haben die Republikaner versäumt, die Frauen in ihren eigenen Reihen zu unterstützen. Während die Demokraten in den vergangenen Jahren Wege geschaffen hätten, Kandidatinnen aufzubauen, hätten die Republikaner wenig unternommen, um die Zusammensetzung der eigenen Partei zu verändern. Hätte die Partei Frauen stärker gefördert, ist die Republikanerin Milloy sicher, "dann hätte es Trump nie gegeben".