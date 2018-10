Der französische Präsident Emmanuel Macron bildet zwei Wochen nach dem Rücktritt von Innenminister Gérard Collomb sein Kabinett um. Nachfolger Collombs wird der Vorsitzende der Regierungspartei La République en Marche, Christophe Castaner. Das gab der Elysée-Palast bekannt. Castaner, der bisher als Staatssekretär für die Beziehungen mit dem Parlament im Amt war, gilt als enger Vertrauter Macrons.

Collomb war zu Beginn des Monats zurückgetreten, um zurück in die Kommunalpolitik zu gehen. Er will bei der Kommunalwahl 2020 in Lyon antreten, wo er bereits 16 Jahre lang Bürgermeister war. Im September hatte Collomb zunächst angekündigt, noch bis zum kommenden Jahr im Amt bleiben zu wollen. Das sorgte für Kritik, da der Chef des wichtigen Innenministeriums damit gewissermaßen auf dem Absprung war. Collomb bot Macron daraufhin seinen sofortigen Rücktritt an. Er war einer der ersten Unterstützer des Staatschefs.

In der Zwischenzeit hatte sich Premierminister Édouard Philippe um das Innenressort gekümmert. Die Opposition kritisiert, dass der Posten nicht sofort neu besetzt wurde.

Auch in anderen Ressorts gibt es Veränderungen. Neuer Minister für Kultur wird Franck Riester, neuer Agrarminister Didier Guillaume, und neue Ministerin für den territorialen Zusammenhalt wird Jacqueline Gourault.