Die niederländische Regierung hat vier Russen wegen Spionageverdachts ausgewiesen. Sie hätten als Agenten einen Online-Spionageeinsatz gegen die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) geplant, sagte die niederländische Verteidigungsministerin Ank Bijleveld. Die niederländischen Geheimdienste hätten die Operation vereitelt.



Der Angriff sei im April von russischen Agenten geplant gewesen, sagte Bijleveld. Verantwortlich gemacht werde der russische Militärgeheimdienst GRU.



Die Chemiewaffenexperten der OPCW hatten in jüngster Zeit Untersuchungen angestellt, die auch russische Interessen berühren. So dokumentierten sie den Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten im Syrienkrieg. Die syrische Regierung wird verdächtigt, diese Waffen eingesetzt zu haben. Die russische Regierung ist ein Verbündeter des Assad-Regimes. Zudem ermitteln OPCW-Experten auf Bitten der Regierung in London im britischen Salisbury, nachdem dort das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok eingesetzt wurde. Die britische Regierung beschuldigt Russland, mit dem Gift einen Mordanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal ausgeführt zu haben. Skripal und seine Tochter überlebten den Angriff.

Die OPCW mit Sitz in Den Haag überwacht die Umsetzung der Chemiewaffenkonvention, die 1997 in Kraft trat. 193 Staaten haben sie unterzeichnet. Durch die Konvention konnten 96 Prozent der bekannten Chemiewaffenbestände zerstört werden. Die vier verbleibenden Prozent befinden sich in den USA und sollen bis 2023 zerstört werden.

Militärgeheimdienst GRU unter Verdacht

Die OPCW war lange kaum bekannt. Durch den Krieg in Syrien erhielt die Organisation in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit. In dem seit 2011 dauernden Bürgerkrieg gab es immer wieder Chemiewaffeneinsätze gegen Zivilisten. Die OPCW prüfte 85 solcher Vorwürfe, in 14 Fällen wurde der Einsatz von Waffen wie dem Nervengas Sarin nachgewiesen oder als sehr wahrscheinlich eingeschätzt. Ob das Regime die Waffen einsetzte oder die Rebellen, ist bis heute nicht bewiesen.



Als Ausgangspunkt von Spionageangriffen gegen politische Institutionen sehen westliche Geheimdienste den russischen Militärgeheimdienst GRU. Großbritannien und Australien warfen ihm vor, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Der Geheimdienst sei nachweisbar verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen weltweit, erklärte der britische Außenminister Jeremy Hunt. Darunter zählten etwa mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Hackerattacke Bad Rabbit und der Angriff auf die Welt-Anti-Doping-Behörde 2017, der Angriff auf das Komitee der Demokraten in den USA 2016 und der Diebstahl von E-Mails eines TV-Senders in Großbritannien 2015. Verteidigungsminister Gavin Williamson kritisierte, Russland verhalte sich wie ein "Pariastaat". Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert von Russland ein Ende des "rücksichtslosem Verhaltens". Russland hatte bis vor einigen Jahren eine partnerschaftliche Beziehung zur Nato und war dem Militärbündnis im Nato-Russland-Rat verbunden. Spätestens seit der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainische Halbinsel Krim war die Nato auf Distanz gegangen.



Das russische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe der Staaten als "unwürdig". Sie seien Teil einer Desinformationskampagne, um russischen Interessen zu schaden, und stammten von Menschen mit einer "blühenden Fantasie".