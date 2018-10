In Albanien sollen künftig EU-Grenzbeamte die nationalen Grenzkontrollen verstärken. Die Europäische Union hat mit Albanien eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Land und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex, im Bereich Grenzmanagement unterzeichnet. Die EU-Grenzbeamten sollen dieselben Befugnisse erhalten wie nationale Beamte und auch Waffen tragen können. Albanien könne den EU-Beamten auch erlauben, "in Abwesenheit (nationaler) Grenzschützer Gewalt anzuwenden", heißt es in der Statusvereinbarung. Beide Seiten verpflichten sich aber, "Grundrechte und -freiheiten vollständig zu respektieren".



EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos sagte, die Vereinbarung sei ein "Meilenstein in der externen Zusammenarbeit der EU im Bereich Grenzmanagement". Neben Avramopoulos unterzeichnete auf europäischer Seite der österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). "Die heute geschlossene Vereinbarung wird es uns ermöglichen, Albanien im Bereich Grenzmanagement stärker zu unterstützen", sagte Kickl.



Nach Angaben der Kommission ist es das erste derartige Abkommen der EU mit einem Drittstaat; Albanien ist Beitrittskandidat. Ziel sei die Bekämpfung irregulärer Migration und grenzüberschreitender Kriminalität. Seit Serbien seine Grenzkontrollen verschärft hat, wurde Albanien zu einem häufig genutzten Transitland zur Migration in die EU. Für ähnliche Vereinbarungen mit Mazedonien und Serbien liegen bereits Entwürfe vor, weitere sollen mit Bosnien, Montenegro und Herzegowina folgen.

Bilaterale Polizeiabkommen

Bislang kooperierten vor allem einzelne EU-Länder mit Drittstaaten. Dafür schließen sie bilaterale Polizei­abkommen ab. Die deutsche Bundespolizei unterstützt zum Beispiel Saudi-Arabien bei der Modernisierung seines Grenzschutzes. Dafür haben nach Angaben der Behörde mehrere Bundespolizisten saudische Offiziere und Mannschaftsdienstgrade in den Bereichen Grenzpolizei, Einsatz- und Führungslehre und Erster Hilfe geschult. Hintergrund ist das auf europäischer Ebene entwickelte Integrated Border Management, eine technisch aufwendige Grenzüberwachung. Ziel der Vorverlagerungsstrategie ist es laut Bundespolizei, "der illegalen Migration nach Deutschland und in den Schengenraum bereits an dem Ort entgegenzuwirken, wo sie entsteht oder besonders begünstigt wird – also in den Herkunftsländern der Migranten und an bedeutsamen Knotenpunkten entsprechend der Migrationsströme in Drittstaaten".

Die EU-Kommission hatte Anfang September vorgeschlagen, Frontex personell deutlich aufzustocken und das Mandat der Agentur auszuweiten. Dazu gehörte auch, Frontex künftig in Drittstaaten einzusetzen. Voraussetzung dafür sind derlei Abkommen. Das Europaparlament muss der Vereinbarung mit Albanien noch zustimmen, bevor sie in Kraft tritt.