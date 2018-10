Der INF-Vertrag war ein nuklearer Abrüstungsvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion. INF steht für Intermediate-Range Nuclear Forces, also Nuklearwaffen mit mittlerer Reichweite.



Am 8. Dezember 1987 unterzeichneten der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow den Vertrag in Washington, am 1. Juni 1988 trat er in Kraft.



Der INF-Vertrag regelte erstmals die Vernichtung aller (landgestützten) nuklearen Kurz- und Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper im Reichweitenbereich zwischen 500 und 5.500 km in den USA und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Außerdem verbietet er die Produktion, den Besitz und das Testen von Kurz- und Mittelstreckenraketen dieser Reichweite.



Er gilt als einer der wenigen Abrüstungsverträge, der die Atomwaffenarsenale der USA und Russlands beschränkt. Die Inspektionsrechte aus dem INF-Vertrag endeten am 31. Mai 2001, seitdem gilt der Vertrag als erfüllt. Zwar ist der Vertrag zeitlich unbegrenzt, beide Vertragspartner können sich jedoch daraus zurückziehen.



2008 gab es erste Berichte, wonach Russland (als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion, dem Vertragspartner im INF-Vertrag) einzelne Bestimmungen des INF-Vertrags verletzt haben soll. Die USA warfen Russland vor, einen Marschflugkörper entwickelt und getestet zu haben, der die im Vertrag festgelegten Reichweiten überschritt. Russland dementierte das.



Auch Russland hat die USA beschuldigt, den Vertrag verletzt zu haben. Der Vorwurf: Die USA nutzten Kurz- und Mittelstreckenraketen in Raketenabwehrtests. Außerdem wirft die russische Regierung den USA den Aufbau von Raketenabwehrstationen in Rumänien und Polen und den Einsatz von Drohnen vor, die unter die Bestimmungen des INF-Vertrags fielen.