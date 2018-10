US-Präsident Donald Trump will aus einem wichtigen Rüstungskontrollvertrag mit Russland aussteigen. Moskau habe gegen den Abrüstungsvertrag von 1987 verstoßen, erklärte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Nevada. Der INF-Vereinbarung verbietet es den USA und Russland, landgestützte Nuklearraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern zu produzieren, zu besitzen oder zu testen. Details zu den mutmaßlichen Verstößen Russlands nannte Donald Trump nicht.

"Wir werden die Vereinbarung beenden, und dann werden wir die Waffen entwickeln", sagte Trump. Dies werde geschehen, falls Russland und China einem neuen Abkommen nicht zustimmten. Er wisse nicht, warum die Vorgängerregierung unter Präsident Barack Obama nicht verhandelt habe oder sich aus dem INF-Vertrag zurückgezogen haben. "Wir werden es nicht zulassen, dass sie ein Nuklearabkommen verletzen" und sich Waffen zulegen, "während es uns nicht erlaubt ist", sagte Trump.



Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, brach am Samstag zu einer Reise nach Russland, Aserbaidschan, Armenien und Georgien auf. In Moskau dürfte der Vertrag Berichten der New York Times zufolge Thema der Gespräche sein. US-Medien hatten bereits vor Tagen berichtet, dass Trump einen solchen Schritt plane. Die US-Regierung bezieht ihre Anschuldigungen auf neue russische Marschflugkörper mit dem Nato-Code SS-C-8, die eine Reichweite von 2600 Kilometern haben sollen. Anfang des Monats machten die 28 Mitgliedsstaaten der Nato deswegen Druck auf Moskau und forderten Putins Regierung auf, glaubwürdige Angaben zu dem Raketensystem vorzulegen.

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet im Gegenzug, von den Abschussrampen des Nato-Raketenschutzschirms in Rumänien könnten jederzeit auch atomar bestückte US-Marschflugkörper gestartet werden.



Laut New York Times zielt eine Aufhebung des INF-Vertrags auch gegen China. Durch die Aufrüstung wolle Trump verhindern, dass China seinen Einfluss im Westpazifik ausweite. Im Gegensatz zu den USA war China nie einer derartigen Beschränkung unterworfen.

INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also Nuklearwaffen mit mittlerer Reichweite. Die Vereinbarung wurde im Jahr 1987 unterzeichnet und war aus einem Treffen zwischen dem damaligen US-Präsident Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, damals Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, hervorgegangen. Der Vertag galt als symbolischer Durchbruch bei der Annäherung beider Staaten während des Kalten Krieges. Die USA und Russland werfen sich schon länger gegenseitig vor, in der Vergangenheit gegen das Abkommen verstoßen zu haben.