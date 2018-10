Der irische Präsident Michael Higgins ist mit einer deutlichen Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der 77-Jährige erreichte bei der Wahl am Freitag 55,8 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilte. Higgins, der seit 2011 im Amt ist, setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch. Das Präsidentenamt hat in Irland hauptsächlich repräsentative Funktionen.

Der Labour-Politiker Higgins erreichte fast den Stimmenanteil von Éamon de Valera, einem der Anführer der irischen Unabhängigkeitsbewegung, der1959 auf das Rekordergebnis von 56,3 Prozent gekommen war. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nach einer Schätzung der Zeitung Irish Independent mit 45 Prozent so niedrig wie nie zuvor bei einer Präsidentschaftswahl in Irland. Gegen Higgins kandidierten die unabhängige Senatorin Joan Freeman, der Europaabgeordnete Siadh Ni Riada von der nationalistischen Sinn Fein und drei Geschäftsmänner.

"Das Präsidentenamt gehört nicht nur einer Person, sondern dem irischen Volk", sagte Higgins nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. "Ich werde ein Präsident für alle Leute sein, diejenigen, die für mich gestimmt haben, und diejenigen, die das nicht getan haben."



Referendum zur Abschaffung des Blasphemieparagraphen

Die Iren stimmten gleichzeitig in einem Referendum über die Abschaffung des Blasphemieparagraphen ab. Laut Nachwahlbefragungen am Samstag votierten mehr als zwei Drittel der Wahlberechtigten dafür, das Verbot der Gotteslästerung aus der Verfassung zu streichen. Laut Befragungen der Zeitung Irish Times stimmten 69 Prozent für die Streichung, 31 Prozent dagegen.

Der Verfassungsartikel definiert die Verbreitung von "gotteslästerlichen, aufrührerischen und unanständigen Themen" als strafwürdiges Vergehen. Sie kann mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Der Paragraf kam in der jüngeren Geschichte Irlands jedoch nie zur Anwendung. 2015 liefen zwar nach der Anzeige einer Privatperson Ermittlungen gegen den britischen Schauspieler und Regisseur Stephen Fry, der Fall wurde aber juristisch nicht verfolgt. Fry hatte im irischen Fernsehen Gott als "dumm" bezeichnete, weil er eine Welt voller "Ungerechtigkeiten" geschaffen habe.



Die Dominanz der katholischen Kirche hat in Irland in den vergangenen Jahrzehnten erheblich abgenommen. Erst im Mai hatten die irischen Wähler in einem Referendum mit großer Mehrheit für die Legalisierung von Abtreibungen gestimmt. Im Jahr 2015 führte Irland als erstes Land der Welt per Volksentscheid die Ehe für Alle ein. Ein Referendum zu einem Verfassungsartikel, welcher Pflichten von Frauen im Haushalt hervorhebt, ist bereits in Planung.