Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das historische Bewusstsein Deutschlands für den millionenfachen Mord an Juden bekräftigt. Während eines Besuches der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem erinnerte sie in ihrem Eintrag ins Gästebuch daran, dass vor fast 80 Jahren, in der Pogromnacht des 9. November, den jüdischen Menschen in Deutschland "Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß" entgegenschlug. "Was aber dann folgte, waren die beispiellosen Verbrechen des Zivillisationsbruchs der Shoah. Daraus erwächst die immerwährende Verantwortung Deutschlands, an dieses Verbrechen zu erinnern und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten."



Merkel ist mit dem gesamten Bundeskabinett zu deutsch-israelischen Regierungskonsultationen nach Israel gereist. Bei den Gesprächen der Bundesregierung in Jerusalem stehen Wirtschafts- und Forschungsthemen im Vordergrund. Es sollen die "Weichen für die Zusammenarbeit der nächsten Jahre gestellt werden", wie die neue deutsche Botschafterin in Israel, Susanne Wasum-Rainer, sagte. Am heutigen Donnerstag sollen beide Kabinette gemeinsam tagen. Es sei etwas Besonderes, wenn sich nahezu das gesamte Kabinett auf eine solche Reise gemacht habe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert kurz vor Beginn des Programms am Morgen. Am Nachmittag wollen die Ressortchefs bilateral mit ihren jeweiligen Amtskollegen sprechen.

Yad Vashem: Merkels Eintrag ins Gästebuch. pic.twitter.com/8f2XERQhCS — Andreas Kynast (@andikynast) 4. Oktober 2018

Ein erstes Treffen zwischen Merkel und Premierminister Benjamin Netanjahu fand bereits am Mittwochabend statt. Dabei wurde deutlich, dass Deutschland und Israel in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Cybersicherheit enger zusammenarbeiten wollen. Netanjahu ließ mitteilen, das Hauptthema der Regierungskonsultationen sei die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Wissenschaft, Wirtschaft, Cyber und Kultur.

Das Programm der Konsultationen sieht unter anderem vor, dass das israelische Wirtschaftsministerium und das Bundesforschungsministerium eine Absichtserklärung über technologischen Informationsaustausch unterzeichnen sowie gemeinsame Projekte zu künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Nanotechnologie angegangen werden. Auch soll es eine Reihe weiterer Vereinbarungen geben. Eine solle ermöglichen, im kommenden Jahr die Gurlitt-Sammlung im Israel-Museum zu zeigen. In der Sammlung befinden sich Kunstwerke, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um NS-Raubkunst handeln könnte.

Auch Antisemitismus als Thema?

Zentraler Streitpunkt bei den Konsultationen dürfte das Thema Iran sein: Direkt wie nie zuvor hatte Netanjahu der europäischen Führung vor den Vereinten Nationen vorgeworfen, eine Beschwichtigungspolitik gegenüber der Regierung in Teheran zu verfolgen. Er erinnerte dabei an die Appeasement-Politik gegenüber Nazideutschland. Netanjahu verlangt von Europa, dem Beispiel des US-Präsidenten Donald Trump zu folgen und aus dem 2015 vereinbarten internationalen Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Europa lehnt das ab. Verständnis hat Merkel dagegen für Bestrebungen Netanjahus, den Einfluss des Irans im Nahen Osten – insbesondere im benachbarten Syrien – zurückzudrängen. Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour forderte die Bundesregierung auf, Differenzen zwischen beiden Staaten zu benennen. "Die Tiefe der Freundschaft zu Israel" verpflichtet dazu.



Thema der Regierungsgespräche könnte auch Antisemitismus in Deutschland werden. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein ist bei der Reise zum ersten Mal dabei.



Existenzrecht als Staatsräson

Merkel selbst hat sich bisher stets als Freundin Israels profiliert. Sie erklärte das Existenzrecht des Staates 2008 zur deutschen Staatsräson. Die Regierung hat sich stets gegen Antisemitismus in Deutschland gewandt und hält einen unabhängigen Palästinenserstaat für notwendig. Im palästinensischen Gazastreifen hat sich die Lage in den vergangenen Monaten aber verschärft. Bei teils gewaltsamen Protesten an der Grenze zu Israel sind seit März mehr als 190 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Die USA und die Palästinenserbehörde haben ihre Finanzhilfe gekürzt. Das verschärfte die Situation in dem seit mehr als zehn Jahren blockierten Küstenstreifen weiter.



Im Gedenken an die Opfer des Holocausts - und in der Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten: Kanzlerin #Merkel legt beim Besuch mit dem Kabinett in @yadvashem einen Kranz nieder. #Israel pic.twitter.com/9HLgsLEHVs — Steffen Seibert (@RegSprecher) 4. Oktober 2018

Die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen hatte Merkel initiiert. Sie werden bereits zum siebten Mal geführt. Das deutsch-israelische Verhältnis ist aus Sicht von Beobachtern aber belastet. Einen früher geplanten Besuch in Jerusalem hatte die Kanzlerin kurzfristig abgesagt, nachdem Netanjahu kurz zuvor den Bau neuer Siedlungen verkündet hatte. Als der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel Israel besuchte, sagte Netanjahu ein Treffen mit ihm ab, weil Gabriel sich mit regierungskritischen Organisationen getroffen hatte. Auch diesmal gab es Irritation: Wenige Tage vor den deutsch-israelischen Regierungskonsultationen kündigte Israel an, ein palästinensisches Dorf zu zerstören, für das Deutschland und die EU sich jahrelang vehement eingesetzt hatten.