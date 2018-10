Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi wird in Istanbul offenbar die Residenz des saudischen Konsuls Mohammed al-Otaibi durchsucht. Das berichteten mehrere türkische Medien sowie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf das türkische Außenministerium. Demnach soll auch das Konsulat selbst im Laufe des Tages erneut durchsucht werden. Bereits in der Nacht zum Dienstag war es von türkischen und saudischen Ermittlern untersucht worden.

Khashoggi ist seit einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, den regimekritischen Journalisten getötet zu haben. Die Regierung in Riad hat das zurückgewiesen. US-Medien berichteten, die saudische Regierung bereite einen Bericht vor, demzufolge Khashoggi während eines schief gelaufenen Verhörs bei einem Entführungsversuch gestorben sei. Khashoggi schrieb unter anderem in der Washington Post kritische Artikel über sein Land.

Die Familie von Khashoggi forderte in einer Stellungnahme eine internationale Untersuchung des Falls. Ein unabhängiges und objektives Team müsse die Umstände aufklären.



Forderung nach Aufhebung der Immunität

Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet verlangte die sofortige Aufhebung der diplomatischen Immunität jener Vertreter Saudi-Arabiens, die mit dem Verschwinden Khashoggis in Zusammenhang stehen. Ein solcher Schritt sei angesichts des Ernstes der Lage nötig. Die Immunität müsse für alle "relevanten Räumlichkeiten und Amtspersonen" aufgehoben werden.



Die völkerrechtlich vereinbarte diplomatische Immunität garantiert, dass Diplomaten und diplomatische Vertretungen im Gastland dem Zugriff der dortigen Behörden entzogen sind. Saudi-Arabien müsste einer Aufhebung der Immunität zustimmen.

Bachelet sagte, diplomatische Immunität dürfe nicht als Vorwand benutzt werden, "um Ermittlungen zu Geschehnissen und Verantwortlichen zu behindern". Ermittlungen seien nötig, da es "klare Belege" dafür gebe, dass Khashoggi nicht aus dem Konsulat zurückgekehrt sei.